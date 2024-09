Az orvos elárulta: így hat a nők egészségére az alkohol

Kis mennyiségben az alkohol a kiegyensúlyozott étrend része lehet – de egy szakértő arra figyelmeztetett, hogy a szeszes ital befolyásolhatja a hormonokat attól függően, hogy mennyit iszik az illető.

Az orvos elárulta, hogyan hat a nőkre az alkohol Fotó: Vaclav Mach / Shutterstock

Ez egy olyan kérdés, amelyet az orvosnál tett látogatáskor feltehetnek neked, és ennek jó oka van. Az orvosok szerint ugyanis zavarhatja az elsődleges női nemi hormonok, az ösztrogén és a sárgatesthormon termelését és egyensúlyát. Az NHS szerint sokan mérsékelt ivónak tartják magukat. A valóságban azonban sokan többet isznak, mint az alacsony kockázatú irányelvek, amelyek szerint ha heti 14 egységnél kevesebbet fogyasztunk, az alacsony kockázatú ivásnak számít.

Bár néhány ital elfogyasztása általában ártalmatlan, Mike Kocsis, a Balance My Hormones hormon-egészségügyi szakértője elárulta, hogy az alkohol befolyásolhatja a menstruációs ciklusokat, valamint mást is előidézhet, például a policisztás petefészek szindrómát (PCOS) és az endometriózist. Figyelmeztetett, hogy azoknál a nőknél, akik szintén túlzottan isznak, akár a menopauza is korábban kezdődhet.

Az alkohol befolyásolja a peteérést szabályozó hormonok - a luteinizáló hormon (LH) és a tüszőstimuláló hormon (FSH) - felszabadulását, ami növelheti a meddőség kockázatát

- fejtette ki Mike Kocsis, aki hozzátette, hogy ezek az alkohol okozta hormonális egyensúlyhiányok „hozzájárulhatnak az érzelmi instabilitáshoz”, a hangulatingadozásokhoz vagy akár a szorongás és a depresszió fokozott tüneteihez is.