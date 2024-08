Menekülő tolvajt gázolt halálra a vonat Budapesten

Hétfő délelőtt halálos vonatbaleset történt Budapesten, a Mexikói úti aluljárónál: egy Cegléd felé tartó szerelvény elgázolt valakit. Ekkor még nem lehetett pontosan tudni, mi történt, a Tények azonban arról számolt be: egy épp menekülő tolvaj volt az áldozat. Úgy tudni, a férfi egy villamoson lopta el az egyik utas telefonját, majd elszaladt vele. Az utasok közül többen is látták, hogy mi történt, így több szemtanú is a férfi nyomába eredt. A tolvaj a vasúti sínekhez menekült, itt azonban nem volt elég körültekintő, és egyetlen pillanat alatt megtörtént a tragédia.