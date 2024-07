„Ez olyan értelmetlen halál” - Újabb áldozatot szedett az elátkozott átjáró, doktornőt gyászol Siófok

A legtöbb baj ennél az átjárónál van! Sokszor történik itt gázolás, és a következő, város felé eső átjáróban is. Nekünk, itt élőknek ez szörnyű tragédia. Én is itt járok át a partra menet… Borzasztó látni a fehér fertőtlenítőt a balesetek után, aztán a virágot, mécsest minden évben. Ismerősünket is elgázolta már ott a vonat, és egy diákot is…