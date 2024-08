Saját szobájából tűnt el egy 16 éves magyar lány - A tinédzser szülei a Borson keresztül üzentek gyermeküknek

Rejtélyes módon a saját szobájából tűnt el a 16 éves Horvát Angelika. A tinédzser édesanyja, Ági szerint semmilyen előjele nem volt annak, hogy a lány meg akarna szökni a dunaszekcsői otthonukból, ráadásul még sosem fordult elő hasonló. A szülei hajnalban vették észre, hogy üres az ágya, azonnal hívták a rendőrséget.

Szobájából tűnt el a fiatal lány Fotó: olvasói

Augusztus 2-án, péntek hajnalban vettük észre, hogy nincs meg a lány. Elmentünk lefeküdni, majd éjjel kettőkor felkeltünk és láttuk, hogy a kislány már nincs az ágyában!

- idézte fel az eseményeket az aggódó anyuka, aki azt is elárulta, hogy akkor beszélgetett az egyik barátnőjével.

- Őt megkerestük és hívtuk a rendőrséget is. Azt mondták, hogy a barátnő nem tudja, hogy hol van, így körözést adtak ki miatta. Pár nappal később mondták, hogy látták Pécsen, de ennél közelebbit nem tudunk… - fejtette ki a kétségbeesett szülő, aki azt is elmondta, hogy volt egy furcsa telefonhívásuk is, amikor is egy idegen férfi kereste meg őket.

Már kiraktuk a lány fényképét, hogy keressük őt, mert eltűnt. Emiatt hívott fel egy idegen férfi

- Először csak kérdezgette az idegen, hogy hogy tűnt el a lányom, hogy nem-e szerelmi bánatában indult útnak. Mondtam neki, hogy elképzelhető, hogy megismert valakit a neten, de nem tudjuk. Azt mondta, hogy gondoltunk-e arra, hogy elvitték futtatni a lányt? Majd közölte, hogy ő tud egy helyet, amit nem árul el, ott szoktak lenni az ilyen lányok és, hogy majd ő utána néz és megkeres minket… Nagyon furcsa volt, remélem nem keveredett hasonlóba a lányom.

Körözi a rendőrség Fotó: police.hu

Nem volt előjele annak, hogy a lány megszökik.

Se veszekedés nem volt köztünk, se semmi

– mondta ági, aki szerint lehet, hogy tényleg van barátja a lányának és vele van.

- Azon a héten hívták egy számról, de senkit sem lehet elérni. A fiút nem is ismerjük. Találgatni tudunk csak. Sosem csinált ilyet, sosem ment el szó nélkül. Együtt jártunk mindenhova. Nagyon kivagyunk borulva idegileg. Volt egy lilás melegítője meg egy szürke fölsője, abban mehetett el, de aki látta azt mondta, hogy rövidnadrágban volt, lila színű cipővel és fekete hátizsák volt nála. Elvitte még az iratait, a telefonját és a töltőjét. Már körözi a rendőrség, remélem hamar megtalálják vagy hazajön…