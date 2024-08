"Rettenetes ember" - ezt mondja fia feltételezett gyilkosáról Till Tamás édesapja

Till Tamást 24 éve eltűntként keresik Fotó: MG

Akármennyire is erős a rendőrség gyanúja, Till Tamást egyelőre hivatalosan nem tekinthetik halottnak. Amíg a talált maradványokkal nem azonosítják, továbbra is eltűntként keresik, és a police.hu-n is megtalálható a képe a körözöttek listáján.