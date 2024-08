"Géppel felnyírt, szolid frizurát csináltam neki" - fodrásza nem szedi le a Till Tamást kereső plakátot, amíg nincs bizonyosság

Mint arról a Bors is beszámolt, 24 év után kerülhettek elő a 2000. május 28-án, 11 évesen eltűnt Till Tamás földi maradványai. A rendőrség egy júniusban kapott információ alapján emberi csontokat talált egy bajai tanya melléképületének betonja alatt. A nyomozók szerint szinte bizonyos, hogy a kisfiú földi maradványairól van szó, a kérdés eldöntése érdekében pedig DNS-mintát vettek Till Tamás szüleitől. Az eredményre valószínűleg még néhány hetet várni kell, de aztán megoldódhat az elmúlt csaknem negyed évszázad egyik legnagyobb rejtélye. Bár az egyenruhások már a szülőkkel is közölték, hogy szinte biztosan eltemethetik a gyermeküket, ők továbbra is reménykednek.

Terike és vendégei is együtt éreznek Tamás szüleivel Fotó: Bors

Miután Till Tamás elment otthonról és nem tért haza, a szülők elszántan keresni kezdték imádott fiukat. Az apja, Mátyás egész Baját teleplakátolta a fia eltűnéséről szóló felhívással, melyben mindenkit arra kért, ha bárkinek információja van, jelentkezzen nála. A férfi elhelyezett egy ilyen plakátot annál a fodrásznál is, ahová jár. A fénymásolt lap azóta is a szalon lambériáján látható.

Szabó Jánosné Teri, az üzlet tulajdonosa szerint ez így a helyes.

Úgy éreztem, hogy fent kell hagynom a plakátot, hiszen ez a gyerek még nem lett meg és az édesapja hozzám jár hajnyírásra. Ez a kép csak akkor fog lekerülni, ha magától leesik vagy ha teljes lesz a bizonyosság, hogy őt találták meg

– mondta a Borsnak Teri, aki Tamást is jól ismerte.

Nagyon aranyos kisfiú volt. Neki mindig géppel felnyírt, szolid frizurát varázsoltam. Az édesapja is rendkívüli ember, nagyon jó apa. Tamás eltűnése után hetekig megállás nélkül járta a várost. Az összes dögkutat és a többi lehetséges rejtekhelyet is megnézte, mi több, szerintem még ma is mindenhol a fiát keresi

– magyarázta a fodrásznő.

Ilyen plakátokkal keresték országszerte Till Tamást, a fodrásza a mai napig nem vette le az üzlet faláról Fotó: Bors

"Mivel nekem is van gyermekem és unokám, ezért is mélyen együttérzek a házaspárral. Úgy tudom, hogy anyagilag és egészségileg is telkesen tönkrementek. Régóta ismerem a történetüket és úgy látom, az lenne a legjobb nekik, ha az egész ügy végére pontot tehetnének és eltemethetnék a fiukat. Akkor legalább lenne hova kijárniuk egy szál virággal"