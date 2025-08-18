UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
"Meg fogok halni" - azt hitte, csak másnapos, sokkoló, mi történt a fiatal nővel

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 20:30
A nő akkor jött rá, hogy nagy a baj, amikor már felkelni sem bírt.
Egy brit hátizsákos utazó, Alysha Pyrgotis, a Nyugat-Yorkshire-i Bradfordból, júniusban kapta el a tífuszt az indonéziai Gili Trawangan szigeten. Erős hányás és súlyos hasmenés gyötörte, de a 27 éves nő ekkor még azt hitte, csak másnapos. 

Amikor már képtelen volt felkelni az ágyból a „zavartság” érzése és az izom- és csontfájdalom miatt, a nő rájött, hogy sokkal nagyobb a baj.

Egyáltalán nem tudtam koncentrálni, ekkor kezdtem el pánikolni. Az útitársam is kezdte belátni, hogy beteg vagyok, nem csak másnapos. Megnéztük online, de a szigeten nem volt kórház, gyakorlatilag nem volt egészségügyi ellátás. Nagy pech volt, hogy pont ott lettem rosszul. Mintha a testem semmit nem akart volna bent tartani, mindentől meg akart szabadulni. Egész idő alatt semmit nem ettem. Még a víz sem maradt meg, amit ittam, azonnal kijött. Ez egy nagyon, nagyon súlyos betegség volt.

Végül sikerült egy helyi orvoshoz eljutnia, aki diagnosztizálta a tífuszt, így időben elkezdődhetett a kezelés, de a turista szerint az állapota olyan súlyos volt, hogy úgy érezte, belehalhat.

Őszintén szólva azt hittem, meg fogok halni. Annyira rossz volt, hogy tényleg azt gondoltam: ez a vég. Pánikba estem, mert tudtam, hogy hamarosan el kell hagynom az országot, és nagyon-nagyon féltem.

Amikor a tesztje negatív lett, Bangkokba kellett repülnie, mert a vízuma a lejáratához közeledett, írja a Daily Mail. A betegséget teljesen kiheverni hetekbe telt. Alysha most arra figyelmeztet más utazókat, hogy legyenek óvatosabbak, mint ő volt:

Nem mondom, hogy senki ne simogasson kóbor állatokat – ez az utazásaim egyik kedvenc része – de utána a kézmosás nagyon fontos. Én sokszor órákig nem mostam kezet, nem volt nálam fertőtlenítő sem. Figyelni kell arra is, mit eszünk. A street food gyakran nem higiénikus körülmények között készül, a forró utcán áll órákig, például a csirkehús. Az edényeket sem tisztítják úgy, mint Nyugaton. Én viszont mindent megettem, ami finomnak tűnt vagy jó illatú volt – ami valószínűleg nem volt a legokosabb döntés.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
