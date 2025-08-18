"Meg fogok halni" - azt hitte, csak másnapos, sokkoló, mi történt a fiatal nővel

Egy brit hátizsákos utazó, Alysha Pyrgotis, a Nyugat-Yorkshire-i Bradfordból, júniusban kapta el a tífuszt az indonéziai Gili Trawangan szigeten. Erős hányás és súlyos hasmenés gyötörte, de a 27 éves nő ekkor még azt hitte, csak másnapos.

British woman struck down with deadly disease after mistaking symptoms for a bad hangover https://t.co/tPaF1qqCH5 — Daily Mail (@DailyMail) August 17, 2025

Amikor már képtelen volt felkelni az ágyból a „zavartság” érzése és az izom- és csontfájdalom miatt, a nő rájött, hogy sokkal nagyobb a baj.

Egyáltalán nem tudtam koncentrálni, ekkor kezdtem el pánikolni. Az útitársam is kezdte belátni, hogy beteg vagyok, nem csak másnapos. Megnéztük online, de a szigeten nem volt kórház, gyakorlatilag nem volt egészségügyi ellátás. Nagy pech volt, hogy pont ott lettem rosszul. Mintha a testem semmit nem akart volna bent tartani, mindentől meg akart szabadulni. Egész idő alatt semmit nem ettem. Még a víz sem maradt meg, amit ittam, azonnal kijött. Ez egy nagyon, nagyon súlyos betegség volt.

Végül sikerült egy helyi orvoshoz eljutnia, aki diagnosztizálta a tífuszt, így időben elkezdődhetett a kezelés, de a turista szerint az állapota olyan súlyos volt, hogy úgy érezte, belehalhat.

Őszintén szólva azt hittem, meg fogok halni. Annyira rossz volt, hogy tényleg azt gondoltam: ez a vég. Pánikba estem, mert tudtam, hogy hamarosan el kell hagynom az országot, és nagyon-nagyon féltem.

Amikor a tesztje negatív lett, Bangkokba kellett repülnie, mert a vízuma a lejáratához közeledett, írja a Daily Mail. A betegséget teljesen kiheverni hetekbe telt. Alysha most arra figyelmeztet más utazókat, hogy legyenek óvatosabbak, mint ő volt: