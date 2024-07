"Mindenfélét beszélnek" - óvatos a 24 éve eltűnt Till Tamásról felröppent hírrel kapcsolatban az édesapja

Mint arról a Bors is többször beszámolt, 2000 májusában a mindig megbízható és tisztelettudó, 11 éves Till Tamás biciklivel elment otthonról, és soha többé nem tért haza. Bár a legtöbben nyilvánvalónak tartják, hogy a kisfiú meghalt, a szülei ezt azóta sem hajlandók ténynek tekinteni. Lapunknak is elmondták: a végsőkig reménykednek abban, hogy a gyermekük élve előkerül. Tamást a rendőrség is eltűntként kezeli.

A szülők megőrizték Tamás játékait. Fotó: Bors

A napokban a bajaiak körében elkezdett terjedni egy hír, mely szerint az egyik tanyán levő ház felújítási munkálatai során, a padló feltörése közben előkerült egy gyermekcsontváz. Egyesek sejteni vélik, hogy éppen Till Tamás földi maradványairól lehet szó, igaz, az azonosítás hosszas szakértői vizsgálatot igényel.

A Bors elérte Till Mátyást, a kisfiú édesapját, aki az esetleges új fejleményekről nem kívánt nyilatkozni.

Én is hallottam, hogy miket mondanak a városban, de az emberek régebben is mindenfélét beszéltek. Már csak akkor szólalok meg a fiammal kapcsolatban, ha lesz valami biztos értesülés

– magyarázta az idős férfi, aki elárulta: egyre nehezebben élnek a feleségével, Katalinnal. A Bors három évvel ezelőtt írt arról, hogy Tamás édesanyja agyvérzés következtében lebénult.

A feleségemmel egyre nehezebben élünk, de szeretetben. Katalin mindenben a segítségemre szorul, én támogatom őt a mindennapokban. Dolgozni nem tudunk, csak egymásnak vagyunk

– foglalta össze az idős férfi, hogyan élnek most.