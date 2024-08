Nyálmintát vettek Till Tamás édesanyjától, hamarosan kiderülhet, hogy tényleg a fiút találták-e meg

Nyálmintát vettek Till Tamás édesanyjától. Mint arról a Bors beszámolt, a napokban egy bajai ház felújítási munkálatai során előkerült egy gyermek csontváza. Azonnal felmerült annak lehetősége, hogy az emberi maradványok a 2000 tavaszán eltűnt kisfiútól származnak, de biztosat csak a minták kielemzése után lehet tudni.

Till Tamás 24 éve tűnt el Fotó: Bors

Az egész országot megrázta Till Tamás eltűnésének története. A 11 éves kisfiú kerékpárral elment otthonról, és soha többé nem tért haza. Ugyan egy idő után sokak szerint nyilvánvalóvá vált, hogy a gyermek elhalálozott, de a szülei ezt nem voltak hajlandók tényként kezelni. A Borsnak is többször elmondták, hogy bíznak benne, hogy gyermekük egy nap becsenget hozzájuk és megmagyarázza, miért nem jelentkezett csaknem két és fél évtizedig.

Rendszeresen elképzelem a pillanatot, amikor az ajtóban megpillantom a felnőtt fiamat. Ha belegondolok, máris eláraszt a földön túli boldogság

– fogalmazott Katalin, a gyermek édesanyja. Ebben a férje, Mátyás is egyetértett, mint ahogy abban is, hogy a fiú eltűnése óta is minden karácsonyra és születésnapjára megveszik az ajándékát.

A rokonok szerint csakis a bizonyosság segíthetne a szülőknek a gyermeküket elengedni. Most úgy tűnik, legalább erre van remény.

A Katalin nyálmintájából vett DNS-mintát összevetik az előkerült gyermekcsontvázéval. A vizsgálat eredményének függvényében egyértelműen megállapítható, hogy Till Tamás maradványairól van-e szó. Ha igen, a szülők meggyászolhatják kisfiukat és megadhatják neki a végtisztességet.