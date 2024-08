Milliók voltak veszélyben: ezt az alkalmazást törölte a Google minden telefonról

Az okostelefonunk ma már jóval több, mint szimpla kommunikációs eszköz: amellett, hogy megörökítjük vele életünk legfontosabb pillanatait, rendszerezzük az üzleti találkozóinkat és bizalmas levelezéseket folytatunk, a pénzügyeink nagy részét is ezen keresztül intézzük – így érthető, hogy a mobilok biztonsága ma fontosabb, mint korábban bármikor. Tudják ezt a különböző nagyvállalatok, mint az Apple és a Google is, de sajnos tudják a hackerek is, akik folyton-folyvást keresik a rendszerekben a kiskapukat.

Ismét veszélybe kerültek a mobilok. A Google lépett: több tízmillió készüléket érint a döntésük Fotó: Pexels

Nos, a legutóbbi biztonsági rést a független szakértők az Android alapú Pixel telefonokban fedezték fel, egész konkrétan annak egyik előre telepített (azaz felhasználó által gyakorlatilag törölhetetlen) alkalmazásában, a Showcase-ben – írja a Forbes. A vészharangot megkongató tech-guruk szerint ugyanis ez az app rendszerszinten fut, és képes alapjaiban megváltoztatni az operációs rendszer működését. Fontos megemlíteni, hogy maga a program nem vírus, azaz nem ártalmas, ellenben olyan biztonsági résekkel rendelkezik, melyeken keresztül a hackerek ártalmas programokat telepíthetnek okostelefonunkra, amivel aztán bármihez hozzáférhetnek: a privát adatainkhoz vagy akár a pénzünkhöz is.

Letörli a Google a veszélyes alkalmazást

A Forbes cikke megjegyzi: Pixel készülékek tízmilliói érintettek, ugyanakkor azt nem tudni, hogy tényleges támadás érkezett-e eddig ezen a biztonsági résen keresztül. Azonban (ahogy mondani szokás) jobb félni, mint megijedni. A Google megerősítette: a kérdéses alkalmazást nem foltozgatják, inkább egy az egyben eltávolítják a következő Pixel szoftverfrissítés keretén belül. A biztonsági rés egyébként a most bemutatásra kerülő Pixel 9 termékcsaládot nem érinti, azokon ugyanis eleve nincs rajta a problémás alkalmazás.