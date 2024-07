Bajban a Google: 5 millió fertőzés után újra milliók pénzét viheti el a rettegett vírus

Aggasztó hírek érkeztek a Google háza tájáról: míg a közelmúltban, egész konkrétan pár hete a keresőóriás arról számolt be, hogy alkalmazásáruházukból, a Play Store-ból 90 olyan programot távolítottak el, ami vírust tartalmazhat, és potenciálisan 5,5 millió ember okostelefonját fertőzhette meg – ennyien töltötték le ugyanis ezeket –, addig friss, független jelentések szerint ismét visszatért egy rendkívül veszélyes program, ami kiszolgáltathatja a legérzékenyebb adatainkat a hackereknek – adta hírül a Forbes. Hogy a helyzet még aggasztóbb legyen: a korábban már többször törölt, és azóta ismét visszatért trójai ráadásul a banki alkalmazásokat célozza meg, azaz ha megfertőz egy készüléket, a tulaj a teljes vagyonát elveszítheti.

A hackerek ismét utat találtak a Google alkalmazásboltjába Fotó: Elnur

Visszatért a rettegett vírus a Google áruházába

A nevezett vírus, avagy trójai program az Anatsa névre hallgat, és az ehhez hasonló veszélyek felderítésével foglalkozó Zscaler ThreatLabz már májusban is beszámolt róla. Akkor sikeresen nyakon is csípték. Amikor pedig a Google a Play Store-ból töröl egy kártevőt, az szerencsére a telepített készülékekről is lekerül, hála a cég biztonsági intézkedéseinek. Sajnos azonban a Zscaler most arról számolt be: ismét megtalálták az Anatsát egy QR-kód olvasó- és file-kezelő programnak álcázva az alkalmazásboltban, így potenciálisan ismét milliók bankszámlája, teljes vagyona került veszélybe. A program ugyanis épp a banki alkalmazásokat támadja a telefonunkon, ráadásul a bank által küldött, biztonsági kódot tartalmazó SMS-ekhez is hozzáfér, így ha sikerrel jár, az egész számlánkat kiürítheti.