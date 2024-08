Kiadta a figyelmeztetést a Google: ha ilyen telefonod van, azonnal lépned kell!

Igen komoly figyelmeztetést adott ki a Google, mely máig igen sok felhasználót érint. Köztudott, hogy az okostelefonok manapság már olyan szinten az életünk részei, hogy nélkülük már el sem tudjuk képzelni még a leghétköznapibb feladatok megoldását sem. Ráadásul készülékeink olyan adatokhoz férnek hozzá, ami az egész életünket jelenti: nem csak privát fotóinkról vagy épp levelezésünkről van szó, de a bankszámlánkról, a pénzünkről is – így fontos, hogy mobilunkat mindig, minden körülmények közt óvjuk a csalóktól, a hackerektől, akik sajnos újabb és újabb trükköket eszelnek ki ellenünk. Most a Google azokhoz szól, akik régebbi típusú telefonokat használnak – vagy megszokásból, vagy szentimentális okokból, vagy egyszerűen azért, mert nem érezték szükségét a cserének.

Fontos lépésre figyelmeztet a Google Fotó: mimagephotography / Shutterstock

Figyelmeztet a Google: vége a Lollipopnak!

A Google most azt kéri, hogy akinek a telefonján Android Lollipop operációs rendszer fut, az mindenképp frissítse valamilyen újabb rendszerre, a 2014-ben megjelent, és sokáig kiemelt szerepet viselő, de mára elavulttá vált Lollipop ugyanis nem kap több Google Play Services támogatást. Mindez azt jelenti, hogy innentől ezt a rendszert futtató telefonok fokozottabban ki lesznek téve a hackerek támadásának, könnyedén kerülhet rájuk vírus, azaz egész konkrétan veszélyes lesz a használatuk. Ráadásul az alkalmazásokat kezelő Play Store sem fog megfelelően működni Lollipop alatt.

Az Android Lollipopra egyébként már 2018 márciusa óta nem érkeztek biztonsági frissítések, azaz eddig sem volt épp ajánlott a használatuk, most azonban a Google Play Services támogatásának megvonásával gyakorlatilag teljesen használhatatlanná válnak. Az Android-felhasználók 0,9 százaléka futtat a mobilján Lollipopot – írja a Yahoo híroldala. Ez elsőre nem tűnik soknak, ugyanakkor a (2023-as adatot figyelembe véve) 3,3 milliárd androidos telefonhoz képest továbbra is 30 millió, ami azért így már nem is annyira kevés...