Elpusztul a világegyetemünk, a Nagy reccs lehet mindennek a vége

Napjainkban az az általánosan elfogadott modell, hogy a végtelennek tűnő univerzum folyamatosan tágul, ráadásul ez a tágulás egyre csak gyorsul. Lehet azonban, hogy ez tévedés! Legalábbis erre utal a space.com honlapon megjelent tanulmány, amely a Sötét Energia Spektroszkópiai Műszer (angol rövidítéssel: DESI) adatait alapul véve ennek szöges ellentettjére következtet.

A kutatók által elemzett adatmennyiség a kozmoszban jelen levő sötét energiát helyezi a középpontba, amiről ugyan még az elméleti fizikusok is rendkívül keveset tudnak, de azt igen, hogy jelen van az univerzumban. Azonban a most megvizsgált adatokból a kozmológusok arra következtetnek, hogy a sötét energia nem állandó, hanem az idő során kimutathatóan gyengült. Ha ez tényleg igaz, akkor az hosszútávon átírhat mindent, amit eddig tudtunk az Univerzumról. A most publikált tanulmányból ugyanis az következik, hogy a világegyetem korábban a jelenleginél gyorsabban tágulhatott, tehát a tágulás lelassult. Ha távolabbra tekintünk az időben, akkor ebből egyenesen következik, hogy a tágulás megállhat, majd visszafordulhat, így pedig a kozmosz végül akár ismét zsugorodni is kezdhet majd.

Fontos nap ez a kozmológia számára, hiszen ezek az eredmények a sötét energia idővel csökkenő hatására utalnak, vagyis arra, hogy az eddigi elméletekkel ellentétben a sötét energia mégsem állandó. Ha ezt a jövőbeni adatok is alátámasztják, és kijelenthető lesz, hogy a sötét energia változik, az ugyanolyan forradalmi felfedezés lenne, mint amikor az univerzum gyorsuló tágulását fedezték fel

– Ha igaz, amit a DESI eredményei sugallnak, akkor az univerzum felgyorsult tágulása megszűnik és végül megfordul, majd az univerzum a gravitáció hatására elkezdhet összecsúszni – magyarázta a friss eredmények hatását Luz Ángela García Penaloza, a DESI csapat egy korábbi tagja.

Ha bizonyítást nyer ez az új elmélet, miszerint a sötét energia változik, az magyarázattal szolgálna például a Hubble feszültségre is. Ez a modern csillagászat egyik legnagyobb rejtélye, lényege pedig az, hogy a különböző módszerekkel végzett megfigyelések és számítások nem hoznak azonos eredményeket az univerzum tágulási sebességére.

A sötét energia gyengülésének felfedezése egy olyan forgatókönyvhöz (is) vezethet, hogy a nagy bumm, azaz az ősrobbanás, amiből a világegyetem keletkezett, majd tágulni kezdett végül zsugorodásba csap át, majd összeomlik, amit a csillagászat a "nagy reccs” néven emleget.