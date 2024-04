Óráink vannak hátra: brutális erővel csap le ránk az időjárás

Milyen volt a 2024-es tavasz? Nagyon meleg és száraz és tartott vagy két hétig - mondhatná az ember a viccben, de egyelőre úgy tűnik, hogy áprilisban csak egy kis bemelegítést kaptunk a jó időből, és a maradék két hétben még szükségünk lesz az átmeneti kabátokra. Sőt egy napra még hózáporra és jégdarára is számítanunk kell sajnos.

Szeles, csapadékos idő lesz a héten /Fotó: Unsplash

Csütörtökön ugyanis keleten továbbra is erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan előfordulhat eső és zápor. A Dunántúlon már többórás napsütés lehet, és napközben keleten is csökken a felhőzet. Az északnyugati szél azonban viharossá fokozódhat, és maximum 14 fokot mérhetünk napközben.

Pénteken változóan felhős időre van kilátás, főleg északkeleten fordul elő zápor, és még akár jégdara- vagy hózápor is. Erős marad emellett az északnyugati szél is. Reggel pedig akár -1, és 6 fok is lehet, délutánra pedig 11 és 16 fok közé fog melegedni a hőmérséklet.

A hétvégén a gyakran felhős égből szórványosan fordulhatnak elő záporok, illetve végig erős lesz az északnyugati szél. A hőmérséklet 13-14 fok körül fog alakulni délutánonként.

Ez még mindig nem minden

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - számolt be róla a Köpönyeg.hu.