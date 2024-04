A hidegfront miatt, akár a szerelmed is elhagyhat

A tél utáni első hosszabb ideig tartó jó időt már mindenki nagyon várja, bár eddig kegyes volt az április. A tavasz mindig az újrakezdést jelenti az emberek életében, az első napsugarak, a nyíló virágok kicsalogatják az embereket a természetbe, és sokkal jobb hangulatban telnek a napjaik. Azonban egy lehűlés, csapadékosabb, felhősebb, hidegebb időszak a kapcsolatod vagy akár a házasságod végét is jelentheti a Bors által megkérdezett szakember szerint.

A visszatérő hideg nemcsak a szervezetet viseli meg, hanem a lélekre is negatív hatást gyakorol Fotó: Wassana Panapute / Shutterstock

Egy hét lefogása alatt több évszakot is megtapasztalhattunk. A tavaszból nyárba csapott az időjárás és a hőmérő higanyszála harminc fokhoz közelített, ám nem örülhettünk ennek sokáig, mert egy markáns hidegfront visszahozta a hűvös időt Magyarországra. A visszatérő hideg nemcsak a szervezetet viseli meg, hanem a lélekre is negatív hatást gyakorol. Ez a tavaszi hidegfront sokaknak a szakítással lesz egyenlő.

A permakrízisek korát éljük. Amit a több éve tartó állandósult fenyegetettség okoz és a kilátástalanság érzését keltetik az emberekben. A világban zajló események, mint a Covid, az infláció, és a háborúk kollektív szorongást okoznak legbelül. Ezek kihívások elé állítják az embereket, melyek a kapcsolatok rovására mennek, szinte megtorpedózzák.

- magyarázza az összefüggéseket Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, aki továbbá elárulja azt is, hogy tudatos és kevésbé tudatos tényezők is befolyásolják a szakításokat és a válásokat, melyek az év első felében a statisztikák szerint amúgy is gyakoribbak. Az intenzív év vége annyira megterheli a párokat, hogy akik nem tudják feldolgozni a negatív érzéseket, azok tavaszra jutnak el oda, hogy nem tudják tovább csinálni, és kilépnek a kapcsolatból.

A szakértő arról is beszélt a Borsnak, hogy a rossz idő mindig negatívan hat a kapcsolatokra és amikor nem süt a nap, mindenki hajlamos befelé fordulni. A tavasz és a rossz időjárás nem jó párosítás, mert ilyenkor mindenki elkezd befelé tekinteni, ami előhozza a negatív gondolatokat, és feleleveníti a bennünk lapuló érzéseket, melyek amúgy nem feltétlenül kerülnének terítékre. A szakpszichológus szerint ez azokra nézve jelent különösen nagy veszélyt, akik az év többi részében sem tudnak mit kezdeni a kapcsolati problémáikkal. A hirtelen lehűlés nem új problémákat generál, hanem a múlt béli konfliktusokat erősíti fel. Ezért érdemes dolgozni a megoldáson, legfőképpen azért, mert a mostani lehűlés a köpönyeg.hu szerint tatrósnak fog bizonyulni. A következő egy hétben nem lesz jelentős felmelegedés, és csapadékra is kell számítani.