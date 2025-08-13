"Legyőzöttnek éreztem magam" - Szeles Mónikát gyógyíthatatlan betegség kínozza

Súlyos izomgyengeséget és fáradékonyságot okozó, sok pihenést igénylő autoimmun betegségéről vallott Szeles Mónika az AP hírügynökségnek adott interjújában. A rejtélyes ok kiváltotta, úgynevezett myasthenia gravis (MG) ideg-izom kapcsolat zavarával jár.

Szeles Mónika az idei US Open közeledtével beszélt New Yorkban a három éve diagnosztizált betegségéről Fotó: Getty Images

A vajdasági magyar származású (Újvidéken született), de a legnagyobb sikereit amerikai színekben aratott egykori világelső, háromszoros világbajnok és kilencszeres Grand Slam-győztes teniszezőnő évekkel korábban figyelt fel az aggasztó tünetekre.

– Gyerekkel és családtagokkal játszottam, és néha elvétettem a labdát. Mintha kettőt láttam volna belőle. (…) Számomra ekkor kezdődött ez az utazás. Elég sok időbe telt, mire igazán feldolgoztam és nyíltan beszélek róla, mert ez nehéz. Nagyban befolyásolja a mindennapi életemet – mondta az 51 éves világsztár, aki 16 évesen minden idők legfiatalabbjaként nyert Roland Garrost.

Szeles korábban egy Instagram-történetben a kiszolgáltatottságáról írt:

Elszigeteltnek és legyőzöttnek éreztem magam, mivel sok olyan tevékenység, amelyek örömöt jelentettek, többé nem voltak fizikálisan elérhetőek a számomra.

Szeles elmondta, hogy még a hajszárítás is nehézzé vált neki. Mára megtanulta, hogyan éljen „új normális életet”, alkalmazkodva a nehézségekhez.

Újraindította az életét Szeles Mónika

Ebben segített neki, hogy anno teniszezőként is többször újra kellett indítania magát – először, amikor 13 évesen nyelvtudás nélkül, egyedül az Egyesült Államokba költözött a hajdani Jugoszláviából; majd akkor is, amikor a nagy sikerek hatására híres és gazdag lett; hát még azután, hogy 19 éves korában egy megszállott Steffi Graf-rajongó késsel hátbaszúrta egy hamburgi meccsén.

Most pedig, a myasthenia gravis diagnózisa hozott megint egy újraindítást. Ahogy a gyerekeknek is mondogatom a mentorukként: ’A labda pattog, és neked mindig alkalmazkodnod kell’. Én is ezt csinálom most is

– mondta Szeles Mónika.