Csoda, hogy épbőrrel megúszták! Hatalmas vonatbaleset történt Texasban

A kisiklott tehervonat vagonjai egymásra torlódtak a balesetben, s szinte a felismerhetetlenségig összetörtek. A BBC által közé adott videó után óriási meglepetés, hogy nem történt nagyobb katasztrófa, mikor a sínekről leszáguldott a vonat.

A vonatbalesetben, bár elsőre rémisztő volt, nem sérült meg benne senki Fotó: MTI/EPA/Network Pictures (Képünk illusztráció)

Palo Pinto megye tisztviselői a nagy ijedelem után arról tájékoztattak, hogy senki és semmi nem sérült meg a szerencsétlen vonatbalesetben. A darabokra összetört és kisiklott vagonok leemelése, elszállítása illetve a pálya helyreállítása, még napokig el fog tartani.