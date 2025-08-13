Csoda, hogy épbőrrel megúszták! Hatalmas vonatbaleset történt Texasban

A kisiklott tehervonat vagonjai egymásra torlódtak a balesetben, s szinte a felismerhetetlenségig összetörtek. A BBC által közé adott videó után óriási meglepetés, hogy nem történt nagyobb katasztrófa, mikor a sínekről leszáguldott a vonat.
Palo Pinto megye tisztviselői a nagy ijedelem után arról tájékoztattak, hogy senki és semmi nem sérült meg a szerencsétlen vonatbalesetben. A darabokra összetört és kisiklott vagonok leemelése, elszállítása illetve a pálya helyreállítása, még napokig el fog tartani.
