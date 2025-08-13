UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Csoda, hogy épbőrrel megúszták! Hatalmas vonatbaleset történt Texasban

vonatbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 16:20
texasvonat
Hatalmas vonatbaleset történt Texasban, Gordon városától nem messze.

A kisiklott tehervonat vagonjai egymásra torlódtak a balesetben, s szinte a felismerhetetlenségig összetörtek. A BBC által közé adott videó után óriási meglepetés, hogy nem történt nagyobb katasztrófa, mikor a sínekről leszáguldott a vonat.  

vonatbaleset
A vonatbalesetben, bár elsőre rémisztő volt, nem sérült meg benne senki Fotó: MTI/EPA/Network Pictures (Képünk illusztráció)

Palo Pinto megye tisztviselői a nagy ijedelem után arról tájékoztattak, hogy senki és semmi nem sérült meg a szerencsétlen vonatbalesetben. A darabokra összetört és kisiklott vagonok leemelése, elszállítása illetve a pálya helyreállítása, még napokig el fog tartani. 

