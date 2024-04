Eltüntettek egy-két kínos képet Magyar Péterről

Sorra hullanak ki a csontvázak abból a bizonyos szekrényből, amibe a Magyar Pétert támogató baloldali kulcsfigurákat rejtették.

Láng Balázs korábban még büszkén posztolta a Magyarral közös szelfit, majd néhány nap múlva inkább törölte azt. Fotó: screenshot

Magyar Péter március 15-ei rendezvényét például olyan személyek biztosították, akik Köves Zoltánhoz kötődnek. A Mandiner korábban arról írt, hogy Köves a biztonsági szakma jól ismert, számos baloldali kötődéssel rendelkező szereplője korábban, 2022-ben a hatpárti ellenzéki összefogás kampányában két cégével is megbízásokhoz jutott.

Láng Balázs inkább törölte a képeket

De Magyar Péter ott van az a Láng Balázs is, akit évtizedek óta szoros szálak fűzik a baloldalhoz, néhány esztendővel ezelőtt például Márki-Zay Péterért rajongott, 2019-ben pedig az MSZP kampányának egyik kulcsembereként dolgozott - ez volt az MSZP híres "patkányozós" időszaka. A 2006–2008 között a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kommunikációs és PR-igazgatója volt, 2007-ben – vagyis szintén a Gyurcsány-kormány alatt – pedig a soha meg nem épült kormányzati negyedért felelős kommunikációs igazgatójaként tevékenykedett.

A Blikk TV felvételein is ölelgették egymást, elvégre már elvtársak lettek, mindketten a dollárbaloldalhoz tartoznak. Fotó: Screenshot

Bár Láng Balázs és Magyar Péter a Blikk által készített felvételeken jól láthatóan ölelkezett egy április elei demonstráció színfalai mögött, a kommunikációs szakember jobbnak látta, ha törli a saját közösségi profiljáról a Magyarral készült közös képeket. Korábban Láng közösségi oldala olyan képekkel is tele volt, amelyeken a baloldal mellett mozgósított a 2022-es választáson, ám ezeknek a felvételeknek sincs már nyoma a profilján. Úgy tűnik, Láng Balázs a költekező életformájáról tanúskodó képeket is jobbnak látta törölni, hiszen a luxus ételfogyasztásait bemutató felvételeket is leradírozta a Facebook-oldaláról.

Bajnai Gordon is előbújt

Úgy tűnik, nincs új a nap alatt: az ismételten felbukkanó baloldali messiások mögött rendszeresen feltűnnek a Datadat Professional Kft.-hez kapcsolódó figurák. Ismert, a nemzetközi cégcsoport Magyarországi vállalkozása Gyurcsány Ferenc korábbi tanácsadójának, Dessewffy Tibornak, valamint Bajnai Gordon volt miniszterelnöknek, Szigetvári Viktor korábbi államtitkárnak és Ficsor Ádám korábbi titokminiszternek az érdekeltségébe tartozik.

A cégadatokból kiderül, hogy a Magyar Péter közösségének honlapján megjelenő vállalat lényegében nem más, mint a Datadat-cégcsoport korábbi osztrák leányvállalata, a Datadat GmbH, amelyet nemes egyszerűséggel átneveztek Ficsor Ádámék.

A cég tulajdonosi köre nem változott, az ügyvezető továbbra is az egykori baloldali titkosszolgálati miniszter, és az Estratos Digital székhelye is megegyezik a jogelőd Datadat GmbH címével.

Emlékezetes, ehhez az Ausztriában bejegyzett céghez érkezett az Amerikából küldött guruló dollárok jelentős része. A Datadat GmbH-t bízta ugyanis meg Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalma a baloldal kultúraváltónak titulált kampánya lebonyolításával. A bécsi székhelyű cég nem kevesebb, mint 1,4 milliárd forintot zsebelt be az ellenzék miniszterelnök-jelöltjének mozgalmától.

A dollármédia is beállt Magyar mögé

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője korábban a Telex olvasóinak hívta fel a figyelmét arra egy videóban, hogy a baloldali dollármédia is beállt Magyar mögé.

14 cikket írogatnak naponta Magyar Péterről...

- szembesítette a baloldali médium riporterét a tényekkel Kocsis Máté. Az újságíró pár kínosan töltött másodperc után jobbnak látta, ha nem reagál az elhangzottakra, inkább megpróbálta átterelni a témát valami másra.

