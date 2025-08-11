Korai volt az öröm! Kitiltották Szoboszlaiék ellenfelét

Májusban a Manchester City ellen FA-kupát, vasárnap a Liverpool tizenegyespárbajban Szuperkupát nyert Angliában a Crystal Palace. A kiscsapat egy csapásra nagy lett, de nem annyira, hogy elindulhasson az Európa-ligában. A Szoboszlai Dominikék elleni siker után jött a rossz hír Londonba.
A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) hétfőn elutasította a Crystal Palace labdarúgócsapatának fellebbezését, így az FA Kupa-győztes a Konferencia-ligában indulhat. Alapesetben Angliában a kupagyőztes a második számú sorozatban indulhatna.
A londoni együttes a pályán elért teljesítménye alapján a második számú nemzetközi sorozatban, az Európa-ligában lett volna érdekelt, ám a The Eagle Football Group a többségi tulajdonosa a francia bajnokságban hatodik Olympique Lyonnak is, míg annak elnöke, John Textor a londoni gárdában is részesedéssel rendelkezik.
Az UEFA ezért úgy döntött, hogy a francia együttes játszhat az Európa-ligában, mert a saját bajnokságában előrébb végzett, mint az angol együttes, amelyik a Premier League-ben a 12. helyen zárt.
Magyarországon a Győr volt hasonló helyzetben, a közös tulajdonos miatt a zöld-fehérek elindulhattak a Konferencialigában, a Dunaszerdahely nem.
