AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Zsuzsanna, Tiborc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Korai volt az öröm! Kitiltották Szoboszlaiék ellenfelét

Szuperkupa
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 17:38
FA-kupaThe Eagle Football Group
Két kupát nyert idén a Crystal Palace, mégis kitiltották őket a sorozatból. A Szoboszlai Dominikék elleni siker után kapott rossz hírt a csapat.

Májusban a Manchester City ellen FA-kupát, vasárnap a Liverpool tizenegyespárbajban Szuperkupát nyert Angliában a Crystal Palace. A kiscsapat egy csapásra nagy lett, de nem annyira, hogy elindulhasson az Európa-ligában. A Szoboszlai Dominikék elleni siker után jött a rossz hír Londonba.

Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community Shield
A drukkerek már a döntőn tüntettek az UEFA ellen Fotó: NurPhoto via AFP

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) hétfőn elutasította a Crystal Palace labdarúgócsapatának fellebbezését, így az FA Kupa-győztes a Konferencia-ligában indulhat. Alapesetben Angliában a kupagyőztes a második számú sorozatban indulhatna.

A londoni együttes a pályán elért teljesítménye alapján a második számú nemzetközi sorozatban, az Európa-ligában lett volna érdekelt, ám a The Eagle Football Group a többségi tulajdonosa a francia bajnokságban hatodik Olympique Lyonnak is, míg annak elnöke, John Textor a londoni gárdában is részesedéssel rendelkezik.

Az UEFA ezért úgy döntött, hogy a francia együttes játszhat az Európa-ligában, mert a saját bajnokságában előrébb végzett, mint az angol együttes, amelyik a Premier League-ben a 12. helyen zárt.

Magyarországon a Győr volt hasonló helyzetben, a közös tulajdonos miatt a zöld-fehérek elindulhattak a Konferencialigában, a Dunaszerdahely nem. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu