Veszélyben Geri Halliwell házassága! Megalázott és boldogtalan a Spice Girls világsztárja

Húsz év után kirúgták a Red Bull csapatfőnöki posztjáról Geri Halliwell férjét, Christian Hornert, ami súlyos csapást mért kettejük kapcsolatára is. A tíz éve tartó házasságuk először tavaly februárban állt ki kemény próbát azzal, hogy a családfő szexuális zaklatási ügybe keveredett. A jelenlegi eset összetörte az énekesnő szívét, mert soha nem hitte, hogy valaha is véget érhet a férje Forma–1-es csúcskarrierje.

A Spice Girls bombázója, Geri Halliwell Victoria Beckhamék mellett is ragyogott, a házasságba mégis válságba került (Fotó: Ian West)

Geri Halliwell mindig egy álompár tagja akart lenni

„Geri új imázst teremtett magának, amely végtelen távolságra van a Spice Girlstől” – állította egy bennfentes a Closernek. – „Olyan lett az élete, mint egy dúsgazdag hercegnőé, és ezt a képet hitelesen hozta is! Mindig arra vágyott, hogy ő és Christian olyan pár legyenek, akiket mindenki irigyel. Most megalázott, ideges és boldogtalan: az eddig tökéletes élete egy perc alatt összeomlott.”

Ráadásul a sokkoló kirúgás előtt tíz nappal az 51 éves Christian komoly traumát élt át: az első felesége, Beverley Allen elveszítette a rákkal folytatott kétéves küzdelmét. (Horner és Allen 14 évig éltek együtt; a közös lányuk, Olivia 12 éves.)

Jelenleg borzasztó a helyzet, és egyelőre nem látják a kiutat. A tavalyi botrány alatt a kétgyermekes édesanya szilárdan kiállt a férje mellett.

„Gerit most megrémíti a gondolat, hogy még több szörnyűség derülhet ki a férjéről. Jelenleg kitart Christian mellett, ám közben retteg attól, hogy mit hoz a jövő” – tette hozzá az informátor.