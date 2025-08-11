AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Zsuzsanna, Tiborc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Veszélyben Geri Halliwell házassága! Megalázott és boldogtalan a Spice Girls világsztárja

Geri Halliwell
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 18:15
Spice GirlsVictoria BeckhamForma-1
Az egykori Spice Girl házasságát már másfél évvel ezelőtt megrengette egy botrány: a férjét szexuális zaklatással vádolták meg. Most újabb csapás érte őket, emiatt Geri Halliwell megalázottnak és boldogtalannak érzi magát.
Bors
A szerző cikkei

Húsz év után kirúgták a Red Bull csapatfőnöki posztjáról Geri Halliwell férjét, Christian Hornert, ami súlyos csapást mért kettejük kapcsolatára is. A tíz éve tartó házasságuk először tavaly februárban állt ki kemény próbát azzal, hogy a családfő szexuális zaklatási ügybe keveredett. A jelenlegi eset összetörte az énekesnő szívét, mert soha nem hitte, hogy valaha is véget érhet a férje Forma–1-es csúcskarrierje.

Geri Halliwell
A Spice Girls bombázója, Geri Halliwell Victoria Beckhamék mellett is ragyogott, a házasságba mégis válságba került (Fotó: Ian West)

Geri Halliwell mindig egy álompár tagja akart lenni

Geri új imázst teremtett magának, amely végtelen távolságra van a Spice Girlstől – állította egy bennfentes a Closernek. – Olyan lett az élete, mint egy dúsgazdag hercegnőé, és ezt a képet hitelesen hozta is! Mindig arra vágyott, hogy ő és Christian olyan pár legyenek, akiket mindenki irigyel. Most megalázott, ideges és boldogtalan: az eddig tökéletes élete egy perc alatt összeomlott.

Ráadásul a sokkoló kirúgás előtt tíz nappal az 51 éves Christian komoly traumát élt át: az első felesége, Beverley Allen elveszítette a rákkal folytatott kétéves küzdelmét. (Horner és Allen 14 évig éltek együtt; a közös lányuk, Olivia 12 éves.)

Jelenleg borzasztó a helyzet, és egyelőre nem látják a kiutat. A tavalyi botrány alatt a kétgyermekes édesanya szilárdan kiállt a férje mellett.

Gerit most megrémíti a gondolat, hogy még több szörnyűség derülhet ki a férjéről. Jelenleg kitart Christian mellett, ám közben retteg attól, hogy mit hoz a jövő – tette hozzá az informátor.

A legfrissebb hot! magazinban is számos exkluzív sztártörténetet olvashatnak – Fotó:  hot! magazin

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu