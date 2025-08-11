AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Hivatalos: Jön az Ozzy Osbourne és felesége szerelmét feldolgozó film!

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 17:40
Az elhunyt rocksztárról szóló életrajzi film 2021 óta nem kapott frissítést - egészen mostanáig. A Polygram megerősítette, hogy nincs elfeledve az Ozzy Osbourne és felesége kapcsolatára építő mozifilm. A forgatókönyvért a Rocketman írója felel, a rendező még bejelentésre vár.

Évek óta csend van a készülő, nemrég elhunyt Ozzy Osbourne és felesége Sharon Osbourne közös életét feldolgozó életrajzi film körül. Az állóvizet újfent a Polygram Entertainment képviselője törte meg, aki hivatalosan is megerősítette, hogy a Sony égisze alatt futó projekt mozgásban van és hamarosan bejelentik a rendezőt is.

Ozzy Osbourne Arrested for Peeing on the Alamo Cenotaph
A film fókusza Ozzy Osbourne és Sharon Osbourne kapcsolatán lesz (Fotó: San Antonio Express-News)

Már egy ideje leng a levegőben az Ozzy Osbourne életrajzi film

A projekt 2021-ben kapott zöld utat, a Sony ekkor jelentette be, hogy film készül a heavy metal legendáról, különös figyelmet szentelve a feleségével és menedzserével való kapcsolatára. De minden bizonnyal szerepet kap benne még a Black Sabbath, a zenész szóló karrierje és a család életét intim közelségből követő The Osbournes című reality show is. Producerként maga Sharon és Ozzy-val közös  gyerekeik is kiveszik a részüket, a Polygram szakemberei mellett. A forgatókönyvet Lee Hall gondozza, aki a 2019-es nagysikerű Elton John-filmet (Rocketman) is írta, ami egy kifejezetten jó előjel.

Az Osbourne család is beleszól a film kreatív folyamataiba (Fotó: Getty)

Ha a film megközelíti akár a Rocketman, akár a Freddie Mercury és a Queen pályáját bemutató Bohém Rapszódia sikerét, annak már örülni fogunk. Az Ozzy sztori még a tervezőasztalon van, a zenész fia, Jack Osbourne szerint 2027 nyarán kerülhet a mozikba.

OZZY OSBOURNE
Ozzy Osbourne halála tragédia... az életéről azonban bőven van mit mesélni (Fotó: Zuma/ Northfoto)

Ozzy Osbourne felesége a múzsa?

1998-ban útnak indult egy, a fentitől teljesen független Ozzy-film ötlete. Ryan Jaffe (This is Happening, The Rocker) producerként akarta volna megvalósítani a filmet és ennek kapcsán többször is találkozott Ozzyval és Sharonnal. Eléggé belevetette magát a dologba, de a szikrája mégsem kapott lángra, nem sikerült megegyezniük az akkor még külön működő New Line Cinemával, így nem tudta megvalósítani az ötletet.

Azonban nem engedte el egykönnyen a szálat. Évekkel később Ryan Jaffe csak azért is megírt egy forgatókönyvet, amelynek a Sharon címet adta, de ez egy teljesen magánakció volt az Osbourne család közvetlen bevonása nélkül, már csak emiatt sem valósulhatott meg. A kitartás mindenesetre elismerendő.

 

 

 

