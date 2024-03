Rendőrök lepték el Tatabányát, megdöbbentő a magyarázat

Rendőrök lepték el március 19-én délután Tatabányát - tudta meg a Bors. Több rendőautóval, transzporterrel és kutyákkal vonultak ki a Dózsakert környékére és a régi buszvégállomáshoz. A lakókat megdöbbentette a látvány, így képeket is készítettek róluk.

A környékbeliek le is fotózták az intézkedést Fotó: olvasói



- Igen mi is láttuk a rendőröket az utcán - kezdte lapunknak Boglárka. - Több rendőrautóval és nagy transzporterekkel vonultak ki. Ezekből több egyenruhás szállt ki, akik egymással beszélgettek. Rajtuk kívül láttuk még azt is, hogy hoztak kutyákat is, amik nagyon aranyosak voltak.

Nem tudom, hogy miért volt szükség ekkora rendőri jelenlétre és nem is tudtam sokáig nézni őket, mert mennem kellett dolgozni, de remélem, hogy nem történt valami nagy baj...

- mesélte.

Lapunk utánajárt az esetnek és megkereste a nagy rendőrségi jelenléttel kapcsolatban a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik elmondták: több körözött személyt is elfogtak.

"A Tatabányai Rendőrkapitányság szervezésében körözési akció került végrehajtásra, melynek során rendőreink több körözött személyt fogtak el" - közölték.