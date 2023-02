A világ legjobb süteményei közé választottak több magyar édességet is

Ki ne szeretné az édességet és köszönhetően a magyarországi gasztroforradalomnak, ha a világ különböző országainak süteményeit kívánjuk meg ez ma már könnyen elérhető számunkra, hiszen jobbnál jobb cukrászdák várnak minket országszerte. Biztos sokan tették fel a kérdést, hogy vajon melyik lehet a legfinomabb édesség, amire mi magyarok a legtöbben azt válaszolnánk, hogy a nagymamáé. A TasteAtlas azért ennél jóval tovább ment és elkészítette a világ 100 legjobb tortájának listáját. Lássuk, mely sütemények kerültek a top 5-be, és mely magyar finomságok kerültek fel a listára!

Az aranyérmes medovik Fotó: InFocus.ee

Az első helyet az orosz medovik szerezte meg, ami igazi ünnepi édesség és a 19. század elején I. Sándor palotájának konyhájában született meg. Az uralkodó felesége, Erzsébet állítólag nem szerette a mézet, és nem volt hajlandó olyan ételt fogyasztani, amiben méz volt. Azonban erről nem tudott a palotában egy ifjú cukrász és elkészítette az első medovikit. A királyné nem is sejtette, hogy miből készült a finomság és azonnal megszerette, ahogy megkóstolta a puha, krémes, bársonyos desszertet.

A lengyel túrócsoda, a sernik Fotó: StockphotoVideo

A lengyel sernik állhatott fel a képzeletbeli dobogó második fokára, aminek ízvilága hasonlít a magyar túros sütikéhez. Akik töltelékfüggők, imádni fogják, hiszen

csak egy leheletnyi vastag tészta öleli körbe a túrós belsőt, ami nem csak szép, de hihetetlenül finom is.

A brazil pavéra elég ránézni, de még jobb megkóstolni Fotó: Mauricio Sanches do Prado

Harmadik helyre egy dél-amerikai desszert futott be, a pave, ami a brazilok legnépszerűbb süteménye. Tulajdonképpen az olasz tiramisu újra gondolásáról van szó, amit tipikusan a szamba országára jellemző gyümölcsökkel és zöldségekkel dobnak fel, például kókusszal, ananásszal vagy éppen sütőtökkel.

Azt, hogy Ázsiában sem vetik meg a jó sütiket, jól bizonyítja a japán sajttorta Fotó: Mongta Studio

A top 5 utolsó előtti helyezettje egy ázsiai műremek, a japán sajttorta. A felkelő nap országában számos sajttorta létezik és nagyon népszerűek is ezek. Az imádatuk két dolognak köszönhető, az egyik, hogy könnyen és gyorsan elkészíthetőek, illetve nagyon finomak. Ennél több nem is kell a sikerhez, amit a listán elért helyezése is bizonyít.

Csoki imádok előnyben, ha a svéd kladdkakáról van szó Fotó: iuliia.n

A skandinávok sem maradhattak le az elittől és a húsgombócaik és szárazkekszeik után egy igazi csokoládés költeménnyel, az úgynevezett Kladdkakával képviseltetik magukat, ami már szembe jöhetett velünk a svéd bútoráruház élelmiszer részlegén is. Az elnevezés végének magyar hangzása ne tévesszen meg senkit. Leginkább kávé mellé fogyasztják az északiak ezt a süteményt, de reggelire sem rossz választás, hiszen a benne lévő

töménytelen mennyiségű kakaó és csokoládé kipattintja a szemünket, illetve felpörgeti az agyunkat, akárcsak egy méregerős kávé.

Sokak kedvence a somlói galuska Fotó: Krisztian Tefner

No, de biztos sokan kíváncsiak mely hazai remekek kerültek a legjobbak közé. Talán nem lesz meglepő, de a legjobb helyezést a krémes érte el, 35. lett, ezt követi az 51. helyen az eszterházy torta, majd nem sokkal tőlük lemaradva 56. a somlói galuska, 64. a dobostorta, és kicsivel lemaradva 66. helyet pedig a zserbó szerezte meg. Neked melyik ezek közül a kedvenced, szavazz rá!