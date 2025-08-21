Nagy a baj Dunakeszi határában, jelentős késésekre kell számítani a vasúton

A Nyugati pályaudvarról csütörtökön 9.30-kor Prágába indult Metropolitan EuroCity Dunakeszi határában elütött egy embert, ezért a szobi fővonalon hosszabb menetidőre, kimaradó és összevonva közlekedő járatokra kell számítani, mert Dunakeszi és Göd között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok - tudatta a Mávinform.

Jelentős késésekre kell számítani a szobi fővonalon / Fotó: InesBazdar / Shutterstock

Azt írták, hogy a Budapest és Vác között közlekedő 300-as Volán-járatokon érvényesek a vasúti menetjegyek a fennakadás végéig. Közölték azt is, hogy a balesetben érintett vonat utasait egy következő Z70-es vonatra szállítják át, amelyről Vácon biztosított lesz az átszállás a következő Prágába induló Metropolitan EC-re - írja az MTI.