Nagy a baj Dunakeszi határában, jelentős késésekre kell számítani a vasúton

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 11:15
A Nyugati pályaudvarról csütörtökön 9.30-kor Prágába indult Metropolitan EuroCity Dunakeszi határában elütött egy embert, ezért a szobi fővonalon hosszabb menetidőre, kimaradó és összevonva közlekedő járatokra kell számítani, mert Dunakeszi és Göd között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok - tudatta a Mávinform.

Worried,Woman,Looking,At,Her,Clock,While,Standing,With,Suitcase
Jelentős késésekre kell számítani a szobi fővonalon / Fotó: InesBazdar /  Shutterstock 

Azt írták, hogy a Budapest és Vác között közlekedő 300-as Volán-járatokon érvényesek a vasúti menetjegyek a fennakadás végéig. Közölték azt is, hogy a balesetben érintett vonat utasait egy következő Z70-es vonatra szállítják át, amelyről Vácon biztosított lesz az átszállás a következő Prágába induló Metropolitan EC-re - írja az MTI.

 

