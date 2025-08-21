Itt a vége: közel 30 év után elköszönt mindenki kedvenc műsorvezetője

A BBC műsorvezetője, Tony Smith bejelentette, hogy 29 év után elhagyja a csatornát. Az újságíró a közösségi médiában tett nyilatkozatában közölte a hírt a nézőkkel, akik közel 30 éven át találkozhattak vele a BBC Newsban.

29 év után bejelentette távozását a népszerű műsorvezető / Fotó: Glenn Carstens-Peters / Unsplash (Illusztráció)

29 év után ma van az utolsó napom a BBC Newsnál. Elképesztő volt, de az elbocsátási ajánlat túl jó volt ahhoz, hogy visszautasítsam - és úgy éreztem, ez egy jó alkalom arra, hogy kipróbáljak valami újat

- írta Tony Smith az X-en (korábban Twitter). Hozzátette, egyelőre nem tudja, mibe vág bele ezután, mialatt a rajongói jókívánságaikat továbbították feléje.

Minden jót, Tony, bármi is jöjjön ezután!

- üzente az egyikük.

Heading off into the sunset. Some personal news. After 29 years, today is my last day at BBC News. It’s been amazing but the offer of redundancy was too good to turn down - and it felt like a good time to try something new. Not sure what comes next - watch this space. pic.twitter.com/qUH15bJY5Y — Tony Smith (@TonyNewsCamera) August 19, 2025

Tony Smith 1997-ben kezdett el dolgozni a BBC-nél, majd a BBC News újságírója lett. Ázsia, Afrika és Amerika legnagyobb eseményeiről tudósított, mialatt díjakat nyert a Királyi Televíziós Társaságtól. 2010-ben lett vezető rádiós újságíró, és az online ártalmakkal, a számítógépes bűnözéssel, a technológiai iparral, valamint a mentális egészséggel, a gyermekek kizsákmányolásával, valamint a büntető igazságszolgáltatással kapcsolatos hírekre összpontosított - írja a Mirror.