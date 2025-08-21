Itt a vége: közel 30 év után elköszönt mindenki kedvenc műsorvezetője

A BBC műsorvezetője, Tony Smith bejelentette, hogy 29 év után elhagyja a csatornát. Az újságíró a közösségi médiában tett nyilatkozatában közölte a hírt a nézőkkel, akik közel 30 éven át találkozhattak vele a BBC Newsban.
29 év után ma van az utolsó napom a BBC Newsnál. Elképesztő volt, de az elbocsátási ajánlat túl jó volt ahhoz, hogy visszautasítsam - és úgy éreztem, ez egy jó alkalom arra, hogy kipróbáljak valami újat
- írta Tony Smith az X-en (korábban Twitter). Hozzátette, egyelőre nem tudja, mibe vág bele ezután, mialatt a rajongói jókívánságaikat továbbították feléje.
Minden jót, Tony, bármi is jöjjön ezután!
- üzente az egyikük.
Tony Smith 1997-ben kezdett el dolgozni a BBC-nél, majd a BBC News újságírója lett. Ázsia, Afrika és Amerika legnagyobb eseményeiről tudósított, mialatt díjakat nyert a Királyi Televíziós Társaságtól. 2010-ben lett vezető rádiós újságíró, és az online ártalmakkal, a számítógépes bűnözéssel, a technológiai iparral, valamint a mentális egészséggel, a gyermekek kizsákmányolásával, valamint a büntető igazságszolgáltatással kapcsolatos hírekre összpontosított - írja a Mirror.
