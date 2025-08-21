UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Hajna, Sámuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Itt a vége: közel 30 év után elköszönt mindenki kedvenc műsorvezetője

BBC
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 10:50
elbúcsúzTony Smithcsatornaújságíró
Érzelmes nyilatkozatban búcsúzott a műsorvezető.
Bors
A szerző cikkei

A BBC műsorvezetője, Tony Smith bejelentette, hogy 29 év után elhagyja a csatornát. Az újságíró a közösségi médiában tett nyilatkozatában közölte a hírt a nézőkkel, akik közel 30 éven át találkozhattak vele a BBC Newsban.

29 év után bejelentette távozását a népszerű műsorvezető / Fotó: Glenn Carstens-Peters /  Unsplash (Illusztráció)

29 év után ma van az utolsó napom a BBC Newsnál. Elképesztő volt, de az elbocsátási ajánlat túl jó volt ahhoz, hogy visszautasítsam - és úgy éreztem, ez egy jó alkalom arra, hogy kipróbáljak valami újat

- írta Tony Smith az X-en (korábban Twitter). Hozzátette, egyelőre nem tudja, mibe vág bele ezután, mialatt a rajongói jókívánságaikat továbbították feléje.

Minden jót, Tony, bármi is jöjjön ezután!

- üzente az egyikük.

Tony Smith 1997-ben kezdett el dolgozni a BBC-nél, majd a BBC News újságírója lett. Ázsia, Afrika és Amerika legnagyobb eseményeiről tudósított, mialatt díjakat nyert a Királyi Televíziós Társaságtól. 2010-ben lett vezető rádiós újságíró, és az online ártalmakkal, a számítógépes bűnözéssel, a technológiai iparral, valamint a mentális egészséggel, a gyermekek kizsákmányolásával, valamint a büntető igazságszolgáltatással kapcsolatos hírekre összpontosított - írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu