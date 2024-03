Kórházból tűnt el Attila, senki sem tudja, hol lehet

Noha a rendőrök is nagy erőkkel keresik, most a lakosság segítségét is kérik egy 52 éves férfi megtalálása ügyében: Attila nagypénteken, március 29-én fél kettő körül távozott egy budapesti, VIII. kerületi egészségügyi intézményből, ám haza soha nem érkezett. Azóta senki sem tudja, hol lehet. Attila körülbelül 175 centiméter magas, őszes, rövid hajú. Eltűnésekor szürkés-fekete kockás galléros kabátot, szürke kapucnis pulóvert, sötét nadrágot, valamint piros színű kötött sapkát, továbbá fehér alapon piros-sötétkék sportcipőt viselt. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.