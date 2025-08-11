Egyből motorra ült a súlyos autóbalesete után a magyar énekes: „Teljesen bolond vagyok”

A Back II Black egykori énekese nemrég ünnepelte 49. születésnapját. Bebe azonban nem nagyon aggódik amiatt, hogy elrepült az idő. Azonban részben emiatt nem tartott nagy banzájt a jeles nap alkalmából, hanem inkább családi körben ünnepelt.
„A következő szülinapom már eléggé kerek lesz, ámbátor engem nem nagyon zavar a kor, sőt én még élvezem is. Ugyanis szerintem egy pasinak ez a legjobb kor… Azt gondolom, hogy most érzem magam leginkább erőm teljében és talán most vagyok az életemnek a csúcsán. Mivel mostananra értem meg annyira, hogy sokkal bölcsebben lássam a dolgokat, mint mondjuk régebben. Illetve most már azért sok mindent másképpen csinálnék, mint annak idején, de ezek a rossz döntések mind kellettek ahhoz, hogy az legyek, aki vagyok” – kezdte lapunknak az énekes.
Számomra olyan nagy jelentősége nincs a születésnapnak, ráadásul nekem kettő is van. Hiszen nekem volt egy autóbalesetem nagyjából két éve, ahol engem gyakorlatilag újraélesztettek és azóta már nagyon sok mindent másképpen látok az életben. A konkrét balesetről nincsenek emlékeim, csak utána a kórházról, ezáltal pedig nincs bennem nagy félsz. Viszont akkor félek, mikor más vezet, ugyanis a balesetnél az anyósülésen ültem
– mesélte.
„Azonban mikor kijöttem a kórházból, akkor már másnap motoroztam… Úgyhogy én ilyen szempontból teljesen bolond vagyok. Továbbá nekem az örökös turnézás miatt is vissza kellett ülnöm a volán mögé, úgyhogy már csak emiatt sem tartok a vezetéstől. Mégis a balesetem óta még inkább megfontoltabb és higgadtabb vagyok, valamint elkezdtem írni egy bakancslistát is” – vélekedett Bebe.
„Az eddigi pályafutásom során minden a zene alá rendelődött, így ennek köszönhető az is, hogy például 30 éve nem voltam nyaralni. Úgyhogy szeretnék az elkövetkezendő években sokat pihenni a világ különféle helyein és a páromat akarom majd rengeteg helyre elvinni. A bakancslistámon olyan dolgok szerepelnek, minthogy lássam például a Fudzsit vagy a Csillagok Háborúja parkot Amerikában. Viszont szeretnék életem végéig zenélni, de aztán ki tudja, hogy még ebből mi lesz” – zárta a beszélgetést nevetve Bebe, aki habár mentálisan nem érzi magát annyinak, mint amennyi, a testén már érzi az idő múlását. Mégis összességében jól érzi magát a bőrében és azt szeretné, hogy ez még nagyon sokáig maradjon is így.
