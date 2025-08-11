Kipróbálta a veszélyes Tiktok-trendet az anyuka: vérfagyasztó baleset lett a vége

Egy orosz influenszer és friss anyuka, Mariana Vasiuc, tragikus balesetet szenvedett egy internetes trend miatt. A Nicki Minaj "Stiletto Challenge" nemrég terjedt el közösségi médián, főleg TikTokon.

A kihívás lényege, hogy különféle tárgyakon egyensúlyoznak, főleg nők magassarkú cipőben, a 2013-as "High School" című klip egy jelenetét utánozva.

Mariana Instagramra töltötte fel azt a videót, amelyen magassarkúban áll, és a trendet veszi fel a telefonjával. A választott tárgya egy tápszertartó volt, de amint segítője elengedte a kezét, Mariana megcsúszott, és leesett a konyhapultról.

A baleset következtében az anyuka gerinctörést szenvedett, de humorosan kommentálta a történteket:

Irónia? Karma? Vagy csak az élet, ami mindig a legváratlanabb pillanatban teszteli az erőnket?

Az anyuka most balesete miatt vált híressé. Egy több mint 61,7 millió megtekintéssel rendelkező videó egy műkörömszalon dolgozóját ábrázolja, aki arany tűsarkúban egyensúlyoz két üveg körömlakk kupakján.

Egyéb véletlenszerű tárgyak, amelyeken az emberek egyensúlyozó gerendaként használtak a trendben való részvétel során, közé tartozik egy doboz spam, egy gyerekeknek való autóverseny-pálya, és egy felhasználó odáig ment, hogy magas sarkú cipőjében szörfözött - írja a People.

