Most jött: gázolt a Budapestről induló vonat, hatalmas a káosz

Elütött egy embert a vonat hétfő délelőtt Dinnyésnél, a baleset miatt hosszabb menetidőre kell számítani a székesfehérvári vonalon - közölte a Mávinform a honlapján.

Tájékoztatásuk szerint a helyszínelés miatt Gárdony és Székesfehérvár között egy szakaszon a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek, ezért hosszabb eljutási időre, vonatkimaradásokra, valamint pótlóbuszos utazásra is kell számítani.

A katasztrófavédelem közlése szerint a vonaton körülbelül kétszázan utaznak, értük mentesítő vonatot küldenek, a tűzoltók pedig segítenek az átszállásnál - írja az MTI.