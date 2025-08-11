Most jött: gázolt a Budapestről induló vonat, hatalmas a káosz

Elütött egy embert a vonat hétfő délelőtt Dinnyésnél, a baleset miatt hosszabb menetidőre kell számítani a székesfehérvári vonalon - közölte a Mávinform a honlapján.
Tájékoztatásuk szerint a helyszínelés miatt Gárdony és Székesfehérvár között egy szakaszon a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek, ezért hosszabb eljutási időre, vonatkimaradásokra, valamint pótlóbuszos utazásra is kell számítani.
A katasztrófavédelem közlése szerint a vonaton körülbelül kétszázan utaznak, értük mentesítő vonatot küldenek, a tűzoltók pedig segítenek az átszállásnál - írja az MTI.
