Kínos: ezt a találó gúnynevet aggatták Vilmos barátai Meghan Markle életmódmárkájára

Harry herceg és Meghan Markle a „Megxit” óta feszült viszonyban áll a királyi család magas rangú tagjaival. Idén februárban Meghan bejelentette életmódmárkája, az „As Ever” újraindítását. Vilmos és Katalin barátai azonban állítólag gúnynevet adtak neki: „As If” vagyis magyarul „Ugyan már!”, utalva arra, hogy szerintük nem lesz sikeres. Egy forrás szerint a társaság WhatsApp-csoportjában sok nevetés és üzenetváltás kísérte a hírt.
Meghan termékei – például teák, ehető virágdíszek és 20 fontos méz – gyorsan elfogytak, de a weboldalt hónapokig nem frissítették. Új termékvonalát, a kaliforniai rozé bort, szintén elkapkodták, pedig három palack 66 fontba (30 ezer forintbe), tizenkettő 223 fontba (bő 100 ezer forintba) került. Meghan emellett befektetett többek között a Clevr Blends vegán kávémárkába és a Highbrow Hippie hajápolási vonalba.
Richard Fitzwilliams királyi szakértő szerint Meghan Markle célja, hogy milliárdos influenszer és A-listás híresség legyen, bár kevés ilyen barátja van. Harry viszont nem rendelkezik ugyanazzal a „kíméletlenséggel”. Fitzwilliams szerint Meghan hírnevét rontják a zaklatási vádak és az önimádat vádja, ami például főzőműsorában is feltűnt.
A pár üzleti törekvései több bukást is szenvedtek. 2020-ban 18 millió fontos Spotify-szerződést kötöttek, ám csak Meghan készített műsort (Archetypes), így a megállapodást 2023-ban felbontották. Netflix-szerződésük (100 millió dollár) is veszélyben van, mivel a With Love, Meghan című műsor nem került be a top 300-ba 2025 első felében, míg Harry Polo dokumentuma alig félmillió nézőt vonzott.
Bár első közös sorozatuk, a Harry and Meghan Netflix-rekordot döntött, vegyes kritikákat kapott. A Daily Mail információi szerint a Netflix már „csendben” kifuttatja a szerződésüket, mivel nincs igény tőlük új tartalomra.
