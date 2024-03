Köztük vagy? Ennek a három csillagjegynek lesz a legnagyobb szerencséje - idén őket teszik gazdaggá a csillagok

Úgy tartják, a szökőév rossz hatást gyakorolhat az emberek életére. Nincs ezzel másképp Szegedi Erika sem. A népszerű asztrológus elmondta, melyek azok a csillagjegyek, akikre mégis pozitívan hat 2024-es esztendő. Meg fogsz lepődni!

Kiderült, melyik csillagjegyre mosolyog rá a szerencse a szökőévben / Fotó: Bors

Idén, négy év után, a február újra 29 napos volt, azaz szökőévet írunk. Szegedi Erika rossz ómennek tartja, hogy a szökőév pont a kínai horoszkóp szerinti Sárkány évével egy időszakra esik.

Mivel a sárkány tűzből született, ezért tízszeres negatív energiával hathat az emberek életére ez az év

– árulta el a Borsnak az asztrológus.

Az asztrológus szerint lesz, akinek óriási örömet hozhat 2024, másoknak pedig hatalmas bánatot – legyen szó akár pénzről, szerelemről és megvalósításról. De mely csillagjegyekre és hogyan hatnak most a csillagok?

Pénz áll a házhoz... vagy mégsem?

Szegedi Erika szerint a szűz, a halak és vízöntő jegyében születetteknek „negatív dolgokat hozhat” a szökőév. Ők bármi előtt is állnak, érdemes április végéig halasztaniuk a döntéseiket, mert nem tudják megvalósítani terveiket. Csak utána vágjanak bele bármibe is!

A rák, bak és oroszlán számára viszont igazi anyagi fellendülés következik, ahogy a skorpiónál is pozitívan irányt vesz a karrierje.

A kosnak, ikreknek és bikának a szinten tartásról szól ez az év. Ne hozzanak hirtelen döntéseket, „maradjanak vesztegek” az évben. Különösen igaz ez a bikára, neki fontos hogy a jelenlegi munkáját megőrizze, mert így anyagi gyarapodás is érheti a jövőben.

A skorpiónak is változás áll be a karrierjében, de csak jó irányban. Az asztrológus szerint viszont nem lesz szerencsés lakásvásárlásban, ezért nem is javasolja nekik.

Szerelem

Cupido nyila igaz szerelmet hozhat a kos, bika, ikrek és rákok jegyében született embereknek. A skorpiók viszont nem lesznek szerencsések a párválasztásban. Ők semmiképp ne keressenek, váltsanak idén párt!

A mérleg éve van?

Bár a szökőévben inkább mérsékelt, óvatos döntéseket érdemes hozni, Szegedi Erika szerint lesz, akinek a szerencse éve lesz 2024, és ők bátran belevághatnak a terveikbe. Ők a mérlegek! Noha rájuk jellemző a folyamatos tanakodás és az óvatos döntések meghozása, nekik ideje ezzel a szokással szakítani. Kiegyensúlyozott évük lesz, ezért bármibe is fognak, tettüket siker koronázza meg – legyen szó pénzről vagy szerelemről.