5 dolog, amit senki nem mondott el előre a császármetszésről

Sok anyuka, köztük én is, bűntudatot érzett, amiért nem tudott természetes úton szülni. Ez teljesen normális érzés, de fontos tudni, hogy a császármetszés nem kudarc! Ugyanolyan bátor és erős vagy, akár természetes úton, akár császárral szülsz.
Érdekes, de a műtét utáni legrosszabb fájdalmam nem a seb, hanem a hasüregben rekedt gázok miatt volt. Ezek egészen extrém módon a vállba és a hátba sugároztak ki. A nővérek javasolták, hogy sétáljak, amint tudok – bár elég fájdalmas volt, ez tényleg segített a gázok távozásában.
Aggódtam, hogy a császár miatt nehezebb lesz a szoptatás. Valóban, az első napokban nehéz volt megtalálni a kényelmes pozíciót, de a védőnő megmutatta azt a tartást, amely nem nyomja a sebet, és tökéletesen működött nekünk.
Néhány héttel a műtét után már szinte teljesen visszatértem a normál aktivitáshoz. Ma már szinte el sem hiszem, hogy öt hónapja műtőben voltam. A testünk hihetetlen dolgokra képes!
Sokan attól félnek, hogy a császármetszés miatt elmarad a szülés utáni „szeretethormon-áradat”, és nehezebb lesz a kötődés. A tapasztalatom szerint ez egyáltalán nem igaz. Az első pillanattól kezdve elmondhatatlanul szerettem a kisfiamat, és ez a szeretet azóta is csak növekszik.
Ma már tudom, hogy az anyaság nem arról szól, hogyan hoztad világra a gyermeked, hanem arról, hogyan szereted őt minden nap. A császármetszés nem egy „elkerülendő rossz”, hanem egy modern orvosi lehetőség, amely számtalan baba és anya életét menti meg évente.
Ha te is császárra készülsz, vagy váratlanul kell szembenézned ezzel a lehetőséggel, szeretném, ha tudnád: minden rendben lesz. Csodálatos anyuka leszel, és a tested viselni fogja a bátorságod jelét – egy apró vonalat, amely mögött egy hatalmas szeretet-történet kezdődött.
Végül pedig az én személyes tanulságom: van, hogy az események nem a terveink szerint alakulnak. De az ember idővel nem azon rágódik, hogyan történt, hanem azon, hogy mi lett belőle.
