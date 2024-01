Ezekre figyelj, hogy pozitívan éld meg a 2024-es sárkány évét

Kínában a holdhónapok alapján készítik a horoszkópot. A kínai holdújév és vele a Fa Sárkány éve 2024. február 10-én veszi kezdetét. A kínai sárkány szimbólum a jóságot, bátorságot, következetességet, kitartást példázza. A sárkány tavasszal az égig szökik, repül felhőkön túl, míg ősszel lebukik az óceánok legmélyére. Ezért ébredése a földi energia megújhodását jelzi – írja az Asztronet.

Fotó: Pexels



Komoly változások jönnek

Gyors energiák, nagy változások – ez biztosan jellemző lesz a következő esztendőre. Ahogy az is, hogy mindezek a változások a javunkat fogják szolgálni. A kínai asztrológia fenséges teremtménye, a Sárkány az erő, az intelligencia és a kitartás szimbóluma. Most olyan változások indulnak el kollektív és egyéni szinten is, amik a boldolguást, a világ jobbítását szolgálják. Azt azonban szintén nem szabad elhallgatni, hogy nem biztos, hogy minden átmenet békés lesz… A Sárkány a szenvedély szimbóluma is.

Az 5 elem

A kínai asztrológia szerint minden állatövi év az öt elem valamelyikéhez kapcsolódik. Ezek a következők: Fa, Tűz, Föld, Víz, Fém. A 2024-es esztendő a Fa Sárkány éve lesz. A Fa a növekedést, előrehaladást képviseli a keleti asztrológiában. A Fa elem egyben a Tűz elem anyja, ami azt jelenti, hogy könnyen lángra lobbantja a szenvedélyt. A Fa és a Tűz kapcsolata a szikra és láng kapcsolatához hasonlítható.

2024 szerencseszámai

Észrevehető lesz, hogy a 8, a 14 és a 21 nagyon kedvező számok a Sárkány évében. Ha választhatsz, ezekre a dátumokra időzítsd a fontos dolgokat. Az év uralkodó színe pedig a smaragdzöld – ilyen színű ruhadarabok viselésével tovább fokozhatod a kedvező hatást.