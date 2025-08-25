Pápai Joci felesége barbieként ünnepelte szülinapját - Fotó

Az utóbbi években Pápai Jocit már sok szerepkörben láthattuk: volt zsűritag és műsorvezető is, de az ország énekesként ismerte meg őt, hiszen tulajdonképpen emiatt indult be a karrierje.

Ám most egy teljesen új oldalát mutatta meg Pápai Joci a nagyérdeműnek. Közösségi oldalán megvillantotta romantikus, hősszerelmes oldalát. Pápai Joci és Anita már majdnem 20 éve szeretik egymást, talán épp ezért is az énekes csak ritkán mutatja meg a nyilvánosságnak a feleségét.

„A legfontosabb nap számomra, hiszen ezen a napon születtél, a legnagyobb ajándék vagy nekem!” - írta a szerelmes szülinapi köszöntéshez Pápai Joci.