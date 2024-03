Hatalmas bajban van a lottónyertes, kétségbeesetten kér segítséget

Rosszabb helyzetben van, mint valaha bármikor az a lottónyertes, aki 80 ezer angol fontot, azaz 37 millió forintot nyert. A nyugdíjas férfire, Daniel Millarra 2017 szeptemberében mosolygott rá a szerencse, de novemberre el is fogyott a nyereménye.

A nyugdíjas férfire 2017 szeptemberében mosolygott rá a szerencse, de novemberre el is fogyott a nyereménye (Képünk illusztráció) Fotó: Unslpash

Nem tudtam, hogy szólnom kell a Munkaügyi és Nyugdíjügyi Minisztériumnak a pénzről, ezért az egészet arra költöttem, hogy odaadtam a két fiamnak és a lányomnak, kifizettem két családi nyaralást, rendbehoztam a házam és ruhákat vettem magamnak és a feleségemnek

- nyilatkozta a 80 éves férfi, aki decemberben levelet kapott a minisztériumtól.

Az adóhivatal ugyanis feljelentette. Az eljárás miatt leállították a juttatásait, megszüntették a segélyeit, és most már nem jogosult jövedelemtámogatásra, lakástámogatásra és önkormányzati adócsökkentésre sem. Így havi 354 font (162 ezer Ft) a bevétele, felesége pedig 62 fontot (28 ezer Ft) kap, mint a férfi gondozója. Ebből kell befizetniük az otthonuk bérleti díját és az önkormányzati adót, megélhetésre pedig alig marad pénzük. Ezért most kétségbeesetten kér segítséget, hogy visszakaphassa juttatásait - írja a The Sun.

Egyszerűen nem tudjuk, mit fogunk csinálni

- fogalmazott a lottónyertes nyugdíjas.