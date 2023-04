Kétségbeesetten kér segítséget Csuti: hároméves kislány élete a tét

Csuti rendkívül hálás a sorsnak, mert bár Kulcsár Edinával már nem alkotnak egy párt és elváltak, két gyönyörű kisgyerek született kettejük szerelméből. Medoxért és a kis Nináért azóta is rajong, és rendszeresen mutatja meg a követőinek, hogy mennyire szeret velük együtt lenni. Csutinak tehát fontosak a gyerekek, éppen emiatt tartotta különösen fontosnak, hogy segítsen egy két és fél éves kislánynak, aki szörnyű betegséggel küzd. Csuti kislánya, Nina is hasonló korú, ő a napokban fogja ünnepelni a harmadik születésnapját.

Csuti minden ember segítségét kéri Fotó: Bors

Az alábbi közleményben kéri a követői segítségét Csuti:

– Segítsetek ha tudtok! Evelin története és a műtét: az anyuka várandóssága sajnos nem volt problémamentes, a 20. héten hasi mióma műtéten esett át, onnantól a terhesség nagy részét kórházban töltötte. Kislányuk, Tóth Evelin 2020.07.21-én született programozott császármetszéssel a 38. héten. 4 hónapos volt, mikor kiderült, hogy még a pocakban oxigénhiány miatt sajnos agyvérzést kapott. Evelin jelenleg nem tud járni, ülni, állni, mászni, kúszásszerű mozdulatokkal közlekedik. Az evés (sajnos nem tud rágni), elalvás is nagyon nehézkes. A terápiákon mindig vidám, mosolygós, együttműködő, nagyon szeretik a fejlesztők, mert jól lehet vele együtt dolgozni.

Evi igazi nagy küzdő és hatalmas akaratereje van. Lassan fejlődik, de nem adja fel, egy igazán tüneményes kislány, és ez az, ami nekik, a szüleinek is erőt ad a mindennapokhoz.

Gyógyulásának elősegítése, és életminőségének javítása érdekében létrehozta a család az Együtt Evelin Gyógyulásáért Alapítványt. Sajnos a család saját pénzeszközeiből hosszú távon már nem tudja finanszírozni kislányuk kezelését, fejlesztéseit. Szeptemberben Barcelonában Dr. Igor Nazarov megműti kislányukat, az ára 4700 euró, plusz az utazás, szállás, és a műtét utáni rehabilitáció. Ennek megvalósulásához 4 millió forintra lenne szükségük. A műtéttel újabb mozgásformák elérése és az életminőség javítás a fő cél Evelin számára. A műtéttel a letapadt, feszes izomzat oldása, lazítása a cél. Ezáltal többek között új mozgásformák elsajátítása , az izomzat (ezáltal a test) állapotának javulása, az evés javulása, a rágás képessége válhat elérhetővé Evelin számára.



UniCredit Bank: Számlatulajdonos: Együtt Evelin Gyógyulásáért Alapítvány. Számlaszám: 10918001-00000119-75880018. Közlemény: Adomány Külföldről: IBAN: HU56 1091 8001 0000 0119 7588 0018 SWIFT: BACXHUHB



Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget, az adományokat, a támogatást a család nevében is! – írta posztjában Csuti. A kislány dráma történetéről egyébként korábban a Bors is írt. Édesanyja akkor így fogalmazott: