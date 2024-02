„Még mindig várják, hogy hazaérjen, és megölelje őket" – Két kislányával maradt egyedül Zsófia

Összefogott a kisgyermekes, özvegy édesanyáért Ikervár

Az ikervári édesanyában egyedül kislányai tartják a lelket, hiszen őket fel kell még nevelnie, el kell indítania az életben. Zsófia eredetileg cukrászként végzett, így most felmerült, hogy a ház átalakítása után cukrászhelyiséget alakítsanak ki, ahol dolgozhatna. Ikervár segítségére Zsófia mindenben számíthat, az emberek támogatják, ahogy a polgármester is. Az édesanyát anyagilag is lehet támogatni, a cikk alján található számlaszámon.