"Ennél rosszabb már nem lehet" - Nem tudják, ki fogja felnevelni a magyar halálkocsi fiatal áldozatát

Még mindig rengeteg a kérdőjel a rejtélyes sofőr körül, aki egy családanya és családapa mellett vélhetően saját halálát is okozta a horvát autópályán. Ismeretes: a fekete, magyar rendszámú Mitsubishi terepjáró Novigrad na Dobri környékén nekiment a szalagkorlátnak, amit át is szakított, majd egyenesen nekirohant a betonfal túloldalán, szabályosan haladó Alfa Romeónak.

A 16 éves tini elvesztítette a szüleit Fotó: Pexels (illusztráció)

Az Alfában ülő 47 és 48 éves horvát házaspár azonnal meghalt az elemi erejű ütközés után, egyedül a hátsó ülésen utazó gyermekük, egy 16 éves fiú élte túl a tragédiát. A másik kocsiban 12 ember utazott, közülük a sofőr vesztette életét, a többiek megsérültek ugyan, de életben maradtak. A kiérkező rendőrök már a helyszínelésnél is sejtették azt, ami később be is igazolódott, hogy a Mitsubishit egy embercsempész vezette: a kocsiban ugyanis több, illegális pótülést is találtak. A kórházban arra is fény derült, hogy az autót egy moldáviai sofőr vezette, aki egyiptomiakat próbált meg átvinni a határon, közülük még többen is a horvát kórházakban fekszenek súlyos állapotban.

Azonban a sofőr kilétét a mai napig teljes homály fedi: az kiderült ugyan, hogy egy moldáv segítője is ült a kocsiban, az ő személyéről azonban még nem tudni semmit.

Teste ugyanis olyannyira összeroncsolódott, hogy személyazonosságát vélhetően csak a boncolásból és a DNS-éből tudják meg megállapítani.

Eközben a tragikus sorsú házaspár túlélő fiát is kiengedték a kórházból. A fiú csodával határos módon kisebb sérülésekkel megúszta a szüleire mért halálos csapást, a pszichés sokk miatt viszont két napig inkább bent tartották. Azt nem tudni, hogy ki fogja tovább nevelni. A nagyszülők képtelenek feldolgozni a pár elvesztését.

Szombaton a nagyszülők elmentek az unokájukhoz a karlócai kórházba. Idős emberek, és teljesen sokkot kaptak a fiuk és menyük elvesztése miatt. Tudomásom szerint a fiú fizikailag jól van, de az egész családot összetörte a tragédia

– mondta a családhoz közel álló forrás a 24Satának. Egy másik barátjuk hozzátette, hogy a férfi tengerészként, míg felesége kézműves alkotóként dolgozott. Amióta megtudták, mi történt, csak zokognak, a család házát pedig elárasztották a gyertyák és a virágok.

Ennél rosszabb már nem lehet. Nem hiszem el, hogy meghaltak. Borzasztó ez az egész, sírunk, amióta megtudtuk

- tette hozzá a család barátja.