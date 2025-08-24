Nagymamája szőlőjében gondozta a cannabist, taxiból terítette a kokaint – íme ezek a hét legjobb drogfogásai

Még a nagyi szőlőjében sincs biztonságban a drog, ugyanis a Delta Programban tevékenykedő nyomozók figyelmét semmi sem kerüli el. Ezen a héten is több érdekes elfogásuk volt, amiket most mi csokorba szedtünk. Íme a legjobbak:
A rendőrség még 2025. augusztus 7-én a Sziget Fesztiválon három brit állampolgárt fogott el kábítószer birtoklása miatt. Amikor nyomozni kezdtek, kiderült, hogy a tiltott szert egy magyar férfitól vették, aki mint kiderült egy taxis. A férfi a taxijában adta el a kábítószereket – MDMA-t és kokaint. Azonban amikor elfogták kiderült, hogy nem csak díler, hanem fogyasztó is, ugyanis a kábítószer-gyorsteszt pozitív eredményt hozott nála kokainra.
A police.hu szerint a nyomozók az autóban egy zokniba csomagolva 19 simítózáras zacskót, 8,5 gramm kábítószergyanús fehér port, valamint 578 ezer forintot foglaltak le. Az egyenruhások a férfi otthonát is átkutatták, ahol további 824 ezer forintot foglaltak le.
A férfit végül kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd – őrizetbe vétele mellett – kezdeményezték a letartóztatását. A három brit férfinek kábítószer birtoklása miatt kell felelnie.
Imádott kertészkedni a nagymamájánál az a 32 éves veresegyházi férfi, akiről kiderült, hogy paradicsom helyett cannabist nevelget a mama szőlői között. A férfi még 2023 tavaszán költözött a nagymamájához, mert lakhatási gondjai voltak. Azonban italozásai és agresszív viselkedése miatt a nagymama félni kezdett tőle.
Augusztus 4-én az idős asszony fia szerette volna jobb belátásra bírni az unokaöccsét, aki megfenyegette őket. A zavart férfi előrántott egy kést a zsebéből és hadonászott azzal, majd törni-zúzni kezdett, ezért a nagybátyja a rendőrségtől kért segítséget. Ekkor derült fény arra, hogy a férfi nem csak agresszív, hanem tiltott növényeket termeszt.
A Gödöllői Rendőrkapitányság egyenruhásai M. Henriket elfogták, majd őrizetbe vették, a bíróság elrendelte a letartóztatását. A férfinak kábítószer birtoklása és termesztése, zaklatás valamint rongálás miatt kell felelnie.
Hatalmas fogás – augusztus 5-én a nyomozók újabb öt terjesztőt fogtak el. Egy drávafoki, illetve három nagydobszai férfi esetében merült fel a gyanúja annak, hogy rendszeresen fogyasztanak kábítószert, illetve a megvásárolt drogot tovább is értékesítik. Általuk jutottak el a nyomozók egy csertői férfihoz, aki az otthonában marihuánát termesztett.
Az öt díler ellen kábítószer-kereskedelem miatt nyomoz a Szigetvári Rendőrkapitányság. Őket őrizetbe is vették, közülük négy férfinak a járásbíróság elrendelte a letartóztatását. A teljes vásárlói kör feltérképezése jelenleg is tart.
