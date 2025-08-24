Ezt kerüld el: Teljes lezárás a sokkoló baleset miatt

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 14:14
Erre most nem érdemes menni. A helyszínre mentők siettek.

Karambolozott egy kisteherautó és egy személygépkocsi a 47-es főúton, Zsáka határában, a Bethlen Gábor útnál - írja a Katasztrófavédelem. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, amelyekben összesen hatan utaztak. Hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre, ahol a beavatkozás idejére teljes szélességében lezárták az utat, a forgalmat elterelik.

