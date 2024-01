Havi 32 ezer forintból él félárva kislányával az özvegy: attól fél, rájuk omlik a lyukas tető

Öreglakon, egy Somogy vármegyei átépített istállóban lakik az özvegy Kutiné Gulyás Ildikó és négyéves kislánya, Kiara. Házuk tetején egy emberméretű, hatalmas lyuk tátong, ami a sok esőtől már omladozni is kezdett a félig vályog, félig tégla melléképületen. Az anya havi 32 ezer forintból, segélyekből kell megéljen, mivel egyszerűen nem tud munkát vállalni csemetéje mellett. Attól fél, rájuk omlik a tető.

Fotó: Sonline

Egy lakatlan istállót építettünk át, bevezettük a villanyt és a vizet, öt éven át spóroltunk rá, hogy vizünk legyen. Havi 32 ezer forintból élünk. Méltányosságból kapom az árvasági ellátást özvegyként, ez 18 ezer forint, erre jön rá a családi pótlék, ami 14 ezer.

A 43 éves nő férje 3 éve halt meg váratlanul, infarktusban karácsony tájékán. Azóta sem tudnak ünnepelni, mivel anyagi forrásuk sincsen hozzá. Idén is csak a kislánynak jutott ajándék úgy, hogy azt is egy balatonboglári család adta számukra. Ruhaneműket kaptak.

Ildikó nagyon szeretne munkát vállalni. Járt már környékbeli munkahelyeken, az öreglaki vadfeldolgozónál és a somogyvári ásványvízüzemnél is, de sajnos mindenhol korán kezdődik a műszak. Ez pedig sajnos számára nem megfelelő, ugyanis óvodába kell vinni és hoznia gyermekét. A helyi közmunka keretbe pedig nem fér bele.

Nincs tehát külső anyagi forrása a segélyeken kívül, télire is az egy köbméter szociális tűzifa mellé még rőzsét is kell gyűjtenie az erdőben, hogy fűteni tudjanak. Élelmiszer sincs elég számukra annak ellenére, hogy egy idős szomszéd néni mindig kisegíti őket. Rajta kívül az isteni segítségnek köszönhetően azért mást jótevővel is összehozta már sors.

Ildikót 2021-ben láttam meg az utcán, amikor a férje halála után babakocsival volt kénytelen guberálni egy kaposvári lakótelepen. Nem hagyott nyugodni a látvány, visszamentem és megismerkedtünk. Pénzt adtam neki ennivalóra. Csak annyit tudtam róla, hogy öreglaki, de később úgy éreztem, hogy meg kell keresnem, hogy segíthessek. A faluban érdeklődtem utána, így akadtam rá. Azóta időnként felkeresem, és megkérdezem, hogy miben tudnék segíteni

- nyilatkozta egy támogatója, a kaposvári Horváth Lászlóné Éva.

Ildikó története megindította Évát, aki mindig is érzékeny volt szociálisan, de egy családi tragédia, a férje 2017-es halála után találta meg a lelki békéjét a rászorulók támogatásában. Éva családanya, két felnőtt gyermeke és egy unokája van, és emellett viseli szívén Ildikó sorsát, aki bármilyen segítséget elfogad: készpénzt vagy tartós élelmiszert is. Leginkább annak örülne, ha egy építőipari szakember jelentkezne és felajánlaná a munkáját a tető felújításához - írja a SONLINE.

Ilyesfajta támogatás nélkül ugyanis esélye sincs otthona tetejének rendbehozatalára, mivel már nem él párja, aki dolgos ember volt, így nincs otthon munkáskéz. A házfelújításhoz korábban a polgármester építőanyagot ígért, de szakembert nem tud biztosítani.