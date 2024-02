"Kénytelenek voltunk a harcot elölről kezdeni" – kiújult a gyermek daganata, csodában bízik a rákbeteg Milán családja

Mint arról a Bors beszámolt, négyéves koráig kétszer is rosszindulatú daganattal operálták Milánt. A családjával Szamosszegen élő kisfiú annak ellenére életvidám, hogy élete legnagyobb részét súlyos betegen töltötte. A gyermekről utoljára 2023 májusában olvashattak nálunk. A szülők, Viktor és Alexandra akkor elmondták, bíznak a csodában. Milánka több kemoterápián és sugárkezelésen is átesett, és úgy tűnt, a beavatkozások meghozták a várt hatást. A család most, 2024. február 27-én azonban szomorú hírről számolt be lapunknak.

Viktor bízik kisfia gyógyulásában Fotó: olvasói

– Október 28-án kiderült, hogy a daganatos elváltozás kiújult a kisfiam szervezetében, és áttétek is képződtek. Előtte néhány nappal az ultrahangos kontrollvizsgálat még nem mutatott ki semmilyen problémát, de aztán észrevettük, hogy a nyaki nyirokcsomók bedurrantak. Először csak megfázásra gyanakodtak, de az MRI vizsgálat során bebizonyosodott, hogy baj van.

Kénytelenek voltunk a harcot elölről kezdeni.

Jelenleg kemoterápiás kezeléseket kap – mondta a Borsnak Viktor.

Milánkám jelenleg ötéves. Mindössze másfél hónapot járt oviba, mert a betegsége miatt vagy nem járhat közösségbe, vagy bent fekszik a kórházban. Okos kisfiú, mindent elmagyarázunk neki, tisztában is van a betegségével

– tette hozzá az édesapa.

A gyermek szervezetében jelenlevő daganat igen agresszív típus.

Milán a rajongásig szereti testvérét Fotó: Olvasói.

– A kemoterápia után csontvelő-transzplantációra kerül sor. A saját gerincéből vesznek ki szövetet, amit megtisztítanak, hogy aztán visszaadják neki – magyarázta Viktor, és hozzátette, pont hétfőn kapták a tájékoztatást a kórházból, hogy a PET-CT vizsgálat eredményei szerint a kemoterápia hatására a tumorok zsugorodni kezdtek.

– Milánkám már nem szeret kórházba járni, de megérti, hogy erre van szüksége. Az állapotához képest, amúgy jó a kedve. Három éve küzd a betegséggel, de szerencsére a kezelések nem viselik meg különösebben – mesélte az apa.

Milán az egyik beavatkozásról éppen hétfőn ért haza. Már várta, hogy otthon legyen. Hiszen nagyon szereti a kishúgát, a hároméves Csengét. Együtt töltik idejüket a legszívesebben.

– A fiam csak a legközelebbi rokonokkal találkozik, vendégeket nem fogadunk. Félő, hogy az idegenektől elkap valami betegséget. Sajnos, úgy is hordozhat valaki vírusokat vagy bacilusokat, hogy nem is tud róla, és így akaratán kívül megfertőzheti Milánt. Ha ez megtörténik, csúsznak a fontos kezelések, ezért nem kockáztatunk – magyarázta a családfő.

– Ha kedvez az időjárás, kimegyünk a faluba sétálni vagy kerékpározni. Milán, amennyire tudja, élvezi az életet és persze már vágyik rá, hogy rendesen óvodába járhasson.