Megható: így várja haza kishúga a kórházból a 4 éves rákbeteg Milánt

A Szamosszegen élő Papp házaspár a világ legboldogabb párjának érezte magát, amikor megszületett első gyermekük, Milán. A kisfiú szépen fejlődött és növekedett, ám 2021 szeptemberében kiderült, hogy valami nincs rendben.

Milán bátran állja a kezeléseket. Fotó: Olvasói

– A fiamnak láthatóan megnagyobbodott a jobb heréje, ezért orvoshoz vittük – mondta a most négyéves Milán édesapja, Viktor, aki sosem felejti el a pillanatot, amikor az onkológus kimondta a diagnózist: a gyermeket rosszindulatú daganat támadta meg. A rák miatt el kellett távolítani a megbetegedett szervet, majd kezdetét vette az összesen négy blokkból álló kemoterápia, amely 16 kemoterápiát tartalmazott.

Tavaly októberben, a kontroll-vizsgálaton kiderült, hogy Milán mája felett kialakult egy újabb, 16 centis daganat. Újabb kemoterápiás kezelés vált szükségessé, aminek hatására a daganat összezsugorodott.

Már ki tudták operálni a rekeszizom egy részével. Jelenleg a levezető kezeléseknél tartunk – magyarázta az édesapa.

A házaspár egy gyárban ismerkedett meg, ahol mindketten dolgoztak. A férj a közelmúltban tért vissza, hiszen a családnak egyre nagyobb szüksége volt a családfő rendszeres jövedelmére. Az anya egyelőre nem követhette hitvesét a munka világába, hiszen a kisebb gyermekük csupán kétéves, ráadásul Milánt rendszeresen vinni kell a lakóhelyüktől 120 kilométerre levő debreceni klinikára.

A testvérek sokat játszanak együtt. Fotó: Olvasói

– Milán nem jár óvodába, egyik kezelés követi a másikat. Ráadásul arra is vigyáznunk kell, nehogy elkapjon valami betegséget, mert akár egy megfázás vagy torokfájás is elég ahhoz, hogy a beavatkozásokat el kelljen tolni. A sugárterapia után ismét kemoterápias kezelés vár Milánra, amely majd ismét több napos kórházi bent létet igényel. Hétfőtől péntekig fekszik a kórházban, de a korára való tekintettel megengedik, hogy az édesanyja egész héten mellette maradjon. Az orvosok biztatnak bennünket. Azt mondják, jó esélyünk van rá, hogy a rák ne újuljon ki, de a gyógyulttá nyilvánításhoz öt évnek kell eltelnie. Nem tehetünk mást, reménykedünk. És igyekszünk a gyerekeknek a lehető legjobb életet biztosítani – fogalmazott Viktor.

A család hétköznaponként telefonon és az interneten tartja a kapcsolatot. Csengére sokat vigyáznak a közelükben lakó nagyszülők, de estéket már az édesapjával tölti.

– Korábban is kivettem a részemet a házimunkából, a főzést leszámítva bármit el tudok itthon végezni.

Természetesen az elmúlt időszakban még inkább belejöttem a takarításba és a mosásba, hiszen szeretném a feleségemet tehermentesíteni. Azt szeretném, hogy a hétvégéket ténylegesen együtt tölthessük, és ne háruljon át itthon minden Alexandrára

– mosolygott Viktor.

A kisfiú betegen is boldog Fotó: Olvasói

– Mivel Csengének minden este mesélek és én is altatom el, nagyon elmélyült a kapcsolatunk. A testvérek is közel állnak egymáshoz. Amikor péntekenként Milán megérkezik, a gyerekek egymáshoz szaladnak először, nem is hozzánk – mondta büszkén Viktor.

Alexandra hozzátette: a kisfia egy igazi hős. A betegsége elején sokat sírdogált a fájdalmai miatt, de már megszokta a kellemetlenségeket. A szülei elmagyarázták neki, hogy a szervezetébe beköltözött egy csúnya daganat, de azt az orvosok eltüntetik belőle.

– Öröm nézni, ahogy Milán és Csenge együtt játszik. Nagyon szeretik egymást. Jó testvérek – jelentette ki Alexandra.

A család fontosnak tartotta megjegyezni, hogy rengeteg segítséget kapott eddig a jó szándékú emberektől.

Milán mindent megkap a szüleitől. Fotó: Olvasói

– Hálásak vagyunk a társadalomnak, hiszen az embereknek is köszönhetjük, hogy mindenünk megvan, amire szükségünk lehet. Talán a bejárás okoz némi nehézséget, de azt is megoldjuk. Ezt a riportot is azért vállaltuk, hogy az embereknek, és esetleg a sorstársainknak is elmondjuk, hogy a legnagyobb bajban is létezhet öröm. Mi boldogok vagyunk, hogy két csodálatos gyermekünk született, és hálásak vagyunk Istennek azért a sok jó dologért, amit rendszeresen átélünk! – fejezte be az édesanya Viktorral egyetértésben.