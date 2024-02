Hátborzongató: videón egy elhagyatott vidámpark, de van egy ennél szörnyűbb dolog is

Egykoron az egyik legjobb és legnagyobb látványosságaként tartották számon a Diversions Grano de Oro vidámparkot Venezuelában.

Egykoron a vidámpark virágzott és rengeteg ember látogatta Fotó: Pixabay

A 2001-ben épült park gyorsan Zulia nyugati állam egyik fő látványosságává vált. Tele volt vízi játékokkal, játszóterekkel és mega hullámvasutakkal. Hetente több ezer látogatóval büszkélkedhetett. Az utazó cirkuszok és híres zenészek vad elképesztő műsorokat adtak, amelyek hatalmas tömegeket vonzottak.

De a hely varázsa hamar elmúlt... Az országban az infláció az egekbe szökött, a gazdasága meredeken zuhanni kezdett. Az élet Maracaibóban annyira eltűnt, hogy a tolvajok a hírek szerint koporsókba törtek be, és holttestekből loptak el az értékes tárgyakat. A vidámpark pedig 2018-ban bezárt.

A park is az elhunytak sorsára jutott, teljesen kifosztották és szétszedték azt, az utóbbi időben pedig már csak a "látványosságok kísérteties temetőjeként" emlegetik. A hely a fosztogatóknak kiszolgáltatva néhány év alatt kietlen pusztasággá változott. Nehéz elképzelni, hogy egykoron a gyerekek ezen a helyen szórakoztak...

Azonban az előbb említetteknél még annál is borzalmasabb, hogy a vidámparkot egy kísérteties helyre építették. A park az Aeropuerto Grano de Oro romjain áll, amely egykor egy hírhedt légi katasztrófa helyszíne volt, ahol 155-en haltak meg, amikor 1969-ben felszállás közben lezuhant egy repülőgép - számol be róla a The Sun.

Videón mutatjuk a lepusztult vidámparkot: