Kiütéses győzelem: videón, ahogy egy eladó fejbe dobja a bolti tolvajt

Hihetetlen pillanatokat vett fel egy amerikai szupermarket biztonsági kamerája. A felvételen az látható, ahogy a biztonsági őr próbálja megállítani a tolvajt, de nem sikerül neki, mivel ő úgy védekezett, hogy bevásárlókocsit tologatott maga előtt, hogy ne férjen hozzá az őr. Stratégiája egészen addig sikeresnek bizonyult, amíg a kijáratnál hirtelen fejbe nem találta egy két literes ital, amit az egyik alkalmazott dobott felé. A bolti szarka rögtön összeesett, elájult.

Két literes üdítővel dobta fejbe az eladó a tolvajt. Fotó: Pixabay

A biztonsági kamera képei az internetre is felkerültek. Egyesek éltetik az alkalmazottat mondván helyesen cselekedett. Egyesek még poénkodtak is azzal, hogy a tolvaj felé dobott édes ital nem is okozhatott volna "édesebb sikert". Vannak azonban olyanok is, akik elítélik a dobó tettét, úgy vélik, hogy ezért akár fel is lehetne jelenti a boltot. Sőt, a tolvaj testi sértés miatt még akár jól is jöhet ki belőle - írja a TheSun.