Sokkoló baleset Budapesten: biciklisre dőlt egy fa, maga alá temette a férfit

A hazai viharokban meggyengült fa adta meg magát csütörtök reggel Budapest IX. kerületében. A fa balesetet okozott, egy arra bicikliző férfi fejére esett, súlyosan megsebesítve a járókelőt.

A fa eltört, eldőlt és egy biciklisre esett Fotó: tények.hu

A szemtanúk szerint a növény hirtelen, óriási robajjal dőlt ki, a zuhanó törzs maga alá gyűrte a gyanútlan férfit. A közelben élők kihangsúlyozzák, nem messze játszótér is van, a járdán gyerekek, idősek és kutyasétáltatók is rendszeresen sétálnak, több ember is megsérülhetett volna.

A biciklis férfi sokkot kapott és fejsérüléseket szenvedett, a mentők kórházba vitték. A balesetben három parkoló autó is megrongálódott, az egyik kocsinak a hátsó szélvédője is betört. A tűzoltók láncfűrészekkel darabolták fel a fa ágait és törzsét, az utcát sokáig nem használhatták a munkálatok miatt - írja a tények.hu.