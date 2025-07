„Voltak veszélyes pillanatok" - Tört az árbóc, szakadt a vitorla a Kékszalagon

Nagyon kemény, férfias küzdelem volt az egész Kékszalag. Nagyon kellett figyelni, hogy a hajó ne boruljon fel. Ezek nem kellemesen vitorlázható viszonyok, a hajó legnagyobb sebessége 29,1 csomó (54 km/h) volt a Szigligeti-öbölben. A Fifty-Fiftyt nagyon jól tudtuk tartani Keneséig, majd Siófokig is, de ezt követően a fizika törvényeit nem tudtuk felülírni. A csapatunk nagyon elégedett, mert minket egy gyenge szeles hajóként tartanak számon, de most bebizonyítottuk, hogy nagyon kemény szélben is tudunk nagyon jól menni. Az időeredményünk önmagában is elképesztő. Szívből gratulálunk a győztesnek!