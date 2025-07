Drámai döntést hozott Károly király: egy több mint 100 éves hagyományt törölt el

Károly király állítólag úgy döntött, eltörli a Buckingham-palota egyik régi és szigorú öltözködési szabályát, amely 1919 óta volt érvényben.

Károly király uralkodása alatt egyszerre több változáson is átment a palota. Fotó: PA / Northfoto

Az évszázados szabály a palota saját privát teniszpályájára vonatkozott, és előírta, hogy aki ezt a sportot akarja űzni, az kizárólag fehér ruhát viselhet.

A palota teniszpályája 1919-ben épült, a Hyde Park Gardenhez kapcsolódó kert egy részében, még V. György király, Károly király dédapjának uralkodása idején. Azóta a pályát királyi családtagok és palotai dolgozók egyaránt használták, és a teljesen fehér öltözet kötelező volt, a wimbledoni szabályokhoz hasonlóan. Azonban Károly most enyhített az előíráson, és bár a fehér viselet előnyös, már nem elengedhetetlen.

A wimbledoni játékosoknak továbbra is kötelező a fehér ruha, mióta a torna még Viktória királynő idejében létrejött. A hagyomány szerint ez segített eltakarni az izzadságfoltokat. A Wimbledon régóta a királyi család egyik kedvenc társasági eseménye, Beatrix hercegnő, édesanyja Sarah yorki hercegné, Zsófia, Edinburgh hercegnéje, valamint Lady Amelia Windsor, a Kent hercegének unokája is megjelentek az idei tornán.

A Buckingham-palota teniszpályáját, amelyet Windsor-pályának is neveznek, évtizedek óta használták híres teniszezők is. Az angol bajnok Fred Perry például VI. György királlyal játszott itt, aki II. Erzsébet apja, Károly király nagyapja volt. Katalin hercegné gyermekkora óta teniszezik, és tehetségét gyermekeinek is továbbadta. György herceg például állítólag magánleckéket kapott a svájci teniszlegenda Roger Federertől.

A palota teniszpályája jelenleg felújítás alatt áll, ahogy a királyi rezidencia többi része is. A pálya állapota az utóbbi években jelentősen romlott, a felületen gödrök alakultak ki, amelyek miatt a játékosok könnyen megbotlanak. Felújítás alatt van többek között a palota fűtött uszodája is, ahol Károly király a költségek miatt néhány fokkal csökkentette a víz hőmérsékletét - írja a Mirror.