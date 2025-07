A kórházból jelentkezett be Vajna Tímea: "ez az utolsó..."

Túlzás nélkül állítható, hogy egy ország szurkolt éveken át az üzletasszonynak, hogy teljesüljön a legnagyobb álma. Végül beköltözött a boldogság az életébe: miközben neveli a béranyától született kisfiát, a hasában növekszik a csodálatos kislánya is.

Sőt, Vajna Tímea, aki új nevén már Rá­tho­nyi-Pa­lá­csik­ Tímea hamarosan a karjaiban is tarthatja gyermekét. A 24 óráig elérhető Instagram-storyjában ugyanis egy árulkodó videót osztott meg. Éppen a kórházban van és egy utolsó vizsgálaton vesz részt. Ez arra enged következtetni, hogy talán már pénteken világra hozza kislányát.

Vajna Tímea ország-világ előtt beszélt gyermek utáni vágyáról és arról a küzdelemről is nyíltan beszélt, amelyet az anyává válásért vívott. Az üzletasszony sosem titkolózott a küzdelmével kapcsolatban, a közösségi oldalain is megmutatta, ahogyan például a hormonkezelések hatásaival birkózik meg. Végtelen erővel adott tanúbizonyságot arról, hogy sok mindenkinek juthat remény, olyanoknak is, akik már feladták volna.

Ennek eredménye, hogy férjével, Zoltánnal közös első gyermeküket béranya hozta a világra, majd csodával határos módon ő is természetes módon teherbe esett.

Ugyanannál az amerikai orvosnál szülök, aki végigment velem a veszteségeken, a vetéléseken.

„Nem felejtem el azt a pillanatot, amikor boldogan hívott a genetikai teszt után, hogy minden rendben a babával, de emellett az embriót is bevizsgálták” – mesélte az üzletasszony.