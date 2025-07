Úristen, ki ez a lány? Ez a dögös DJ lehet Marics Peti új szerelme – Fotó

Marics Peti magánélete évek óta lázban tartja a rajongókat, sőt, valamiért azok is rendre önkéntes nyomozásba kezdenek, akik annyira nincsenek oda a ValMar csibészes külsejű énekeséért. Így kaphatott szárnyra most az a pletyka is, miszerint Marics Peti már nem erősíti a szinglik táborát.

Vajon ki lehet Marics Peti barátnője? (Fotó: Tv2)

Bizonyítékok sora

Az Origo idén májusban arról írt, hogy a Megasztár új évadának mentora egy focista lányába szeretett bele. Egy párt alkothat Hamar Virginiával, aki Hamar István, a Honvéd és a magyar labdarúgó-válogatott korábbi játékosának lánya. A szóbeszéd egy sejtelmes Instagram-fotó alapján indult el, amelyet a fiatal lány osztott meg: a képen egy férfi keze pihen a lány combján, az alkarján lévő tetoválás pedig a rajongók szerint Marics Petiére hasonlít. Bár a felek hivatalosan nem erősítették meg a kapcsolatot, beszédes lehet, hogy mind a ketten követik egymást Instagramon, noha Virginia oldala privát.

Utóbbi tény sem állíthatta meg a Reddit népét abban, hogy valaki közzétegyen egy videót, amin az említett Virginia készített a Budapest Parkban, ám ő nem látható rajta. A fiatal lány épp egy koncerten bulizik, a telefonját pedig direkt úgy fordítja kamerázás közben, hogy a felvételen Peti is látszódjon. Több sem kellett a kommentelőknek, ismét szárnyra kapott a hír, hogy Peti és Virginia egy párt alkotnak, csak nem kürtölik világgá a románcot.

Egy dögös DJ-vel is összeboronálták Marics Petit

Bár Marics Peti neve még A Nagy Ő idei évada kapcsán is felmerült, a rózsás lovag szerepét Stohl András elhappolta előle. Marics persze így sem unatkozhat és nem is panaszkodhat, ugyanis a napokban nem megszokott dolog történt a TikTok-oldalán: az énekes kitett egy videót, amin egy csinos énekes-DJ lány látható, ahogy a színpadon áll, és hatalmas bulit csinál. Ő nem más, mint Bréda Bianka, aki 2019 őszén kezdte a pályafutását mint R&B DJ, egy évvel később pedig már Budapest egyik legnívósabb klubjának, az Ötkertnek lett a legelső női rezidense.

„Imádtam minden percét”

– írta a felvételhez Peti, gondolatát pedig szerelmes tekintetű smiley-val és piros szívvel kísérte.